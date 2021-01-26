Агентство по борьбе с экономическими преступлениями поручил создать Токаев

Нур-Султан. 26 января. КазТАГ – Агентство по борьбе с экономическими преступлениями поручил создать президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства.

«Можно констатировать, что одна из важнейших системных политик государства – таможенно-тарифная, недостаточно эффективна. Поручаю правительству разработать комплексную программу противодействия нелегальному торговому обороту на границах государства до 1 сентября. Предстоит системно усилить работу с лжепредприятиями и злостными неплательщиками. Для сохранения позитивной динамики необходимо повысить статус данного подразделения и создать в самые сжатые сроки Агентство по борьбе с экономическими преступлениями при президенте», — сказал Токаев на расширенном заседании кабмина во вторник.

По его словам, «сейчас, в период восстановительного роста, правительству следует выработать предложения по совершенствованию налогово-бюджетной политики в новых реалиях».

«Поручаю правительству совместно с НПП «Атамекен» разработать предложения по кардинальному упрощению и смягчению налогового администрирования. Оно должно основываться на цифровых решениях, использовании больших данных и технологии блокчейн. В частности, поручаю рассмотреть вопрос освобождения индивидуальных предпринимателей от предоставления налоговой отчетности в случае использования ими онлайн кассовых аппаратов и POS-терминалов», — добавил Токаев.