Нур-Султан. 26 января. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не удовлетворен тем, как расходуют антикризисные средства правительство и акимы, передает корреспондент агентства.

«Значительные антикризисные средства из бюджета следует эффективно использовать. Я поручал правительству и акимам усилить работу по увеличению местного содержания в закупках. Однако данное поручение выполняется неудовлетворительно», — сказал Токаев на расширенном заседании кабмина во вторник.

Он уточнил, что за девять месяцев 2020 года общий объем регулируемого закупа товаров, работ и услуг составил Т12,5 трлн.

«Наша экономика недополучила почти половину из этой суммы. На местные товары и услуги было направлено примерно Т6,5 трлн или 52%. В рамках «Дорожной карты занятости» доля местного содержания составила 87%. Нарушение плановых показателей допущено в семи регионах. Хочу еще раз подчеркнуть – задачу по увеличению доли казахстанского содержания никто не снимал. Субсидировать импорт триллионами бюджетных средств мы не имеем права. Поэтому администраторы бюджета будут нести персональную ответственность», — сказал Токаев.

Напомним, в начале мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Егемен Қазақстан» сообщил, что в Казахстане изменилась процедура распределения средств, и пообещал, что в условиях кризиса в стране на бюджетные средства не будут покупать мебель и автомобили. МИА КазТАГ с самого начала пандемии коронавируса осуществляет мониторинг эффективного распределения государственных средств, посредством мониторинга портала государственных закупок. Например, как выяснило агентство, лоты на покупку легковушек, мебели и многие другие тендеры размещаются как вопреки обещаниям главы государства, так и вопреки сложившейся ситуации, когда казахстанцы оказались вынуждены за свой счет покупать кислородные баллоны, аппараты ИВЛ и лекарства для лечения COVID-19, чтобы спасти жизни своих родных. Подробнее читайте в материале «Тендер во время чумы – как в коронакризис тратят госсредства вопреки обещанию Токаева».