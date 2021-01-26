Токаев вновь поднял вопрос траты госсредств на содержание автопарка для чиновников

Нур-Султан. 26 января. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вновь поднял вопрос траты государственных средств на содержание автопарка для чиновников, передает корреспондент агентства.

«Значительные бюджетные средства затрачиваются на содержание автопарка для руководства центральных госорганов. Так, на содержание одного автомобиля в среднем расходуется более Т6 млн в год. В ряде стран внедрена практика денежной компенсации вместо персонального служебного транспорта. Такой подход прошел успешную апробацию в фонде «Самрук-Казына». Это позволило значительно сократить число служебных автомашин и снизить адмрасходы на Т1,5 млр», — сказал Токаев на расширенном заседании правительства во вторник.

Напомним, в начале мая 2020 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Егемен Қазақстан» сообщил, что в Казахстане изменилась процедура распределения средств, и пообещал, что в условиях кризиса в стране на бюджетные средства не будут покупать мебель и автомобили. МИА КазТАГ с самого начала пандемии коронавируса осуществляет мониторинг эффективного распределения государственных средств, посредством мониторинга портала государственных закупок. Например, как выяснило агентство, лоты на покупку легковушек, мебели и многие другие тендеры размещаются как вопреки обещаниям главы государства, так и вопреки сложившейся ситуации, когда казахстанцы оказались вынуждены за свой счет покупать кислородные баллоны, аппараты ИВЛ и лекарства для лечения COVID-19, чтобы спасти жизни своих родных. Подробнее читайте в материале «Тендер во время чумы – как в коронакризис тратят госсредства вопреки обещанию Токаева».