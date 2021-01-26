Акимы, не занимающиеся развитием своих СЭЗ, сильно рискуют — Токаев

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Нур-Султан. 26 января. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что акимы, не занимающиеся развитием своих свободных экономических зон (СЭЗ), сильно рискуют, передает корреспондент агентства.

«Яркий пример низкой эффективности – наши Свободные экономические зоны. Хочу подчеркнуть: акимы, не занимающиеся реальным развитием своих СЭЗ, сильно рискуют», — сказал Токаев на расширенном заседании правительства во вторник.

Также он отметил, что Казахстан «просто закроет такие зоны и не будет тратить на них бюджетные деньги».

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