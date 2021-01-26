Токаев о ЗКО: Граничит с РФ и имеет стратегическое значение, а проблемы имеют предысторию

Нур-Султан. 26 января. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на копившиеся годами проблемы Западно-Казахстанской области, указав на ее стратегическое значение ввиду общей границы с Россией, передает корреспондент агентства.

«Вопрос по качеству местных дорог. Фактически две трети находятся в плохом состоянии. Это регулярно вызывает нарекания со стороны граждан. Это проблемы, которые имеют предысторию на протяжении целого ряда лет», — сказал Токаев на расширенном заседании правительства во вторник.

Он также обратил внимание на то, что в ЗКО изношены 80% электросетей и часто происходят аварии, отметив, что эти проблемы надо решать.

«По разным причинам эти вопросы не решались, но сейчас, я думаю, правительство должно обратить внимание на самые актуальные проблемы, которые имеются в области – область имеет стратегическое значение, граничит с Российской Федерацией и соответствующие проблемы должны решаться», — поручил президент.

Аким ЗКО Гани Искалиев, в ответ на замечания президента признал наличие проблем, а также сообщил, что два района области покупают электроэнергию у России.

Касательно дорог он заверил, что в регионе разрабатывается проектно-сметная документация «на новые дороги».