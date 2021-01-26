Значительная часть наших детей находится в режиме выживания в первые годы жизни – Токаев

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Нур-Султан. 26 января. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что значительная часть казахстанских детей находится в режиме выживания в первые годы жизни, передает корреспондент агентства.

«Фактически, значительная часть наших детей находится в режиме выживания в первые шесть лет своей жизни», — сказал Токаев на расширенном заседании правительства во вторник.

Также он отметил, что около 900 тыс. детей воспитываются в 11 тыс. дошкольных учреждениях. Однако, 36% из них – без канализации, 29% – без горячей воды и 11% – без теплых туалетов.

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