Генсек ООН раскритиковал задержание митингующих в поддержку Навального в России

Алматы. 26 января. КазТАГ – Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш раскритиковал задержание митингующих в поддержку известного оппозиционного лидера и антикоррупционного расследователя Алексея Навального в России, сообщает пресс-служба ООН.

«Каждый должен иметь право на свободу собраний и выражения мнения. Нельзя задерживать людей за выражение мнения», — сказал Гутерриш.

Напомним, Навальный был задержан 17 января силовиками на паспортном контроле в московском аэропорту «Шереметьево». За задержанием оппозиционера в прямом эфире следили около полумиллиона человек. Политик должен был приземлиться во «Внуково», однако самолет с Навальным перенаправили в другой аэропорт под предлогом того, что на взлетно-посадочной полосе якобы сломалась снегоуборочная техника. 18 января Навальный был арестован на 30 дней по делу, признанному Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) политическим и незаконным.