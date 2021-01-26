Три лица Алексея Навального

Главный российский оппозиционер – загадочная фигура

В минувшую субботу в Москве, Петербурге и некоторых других городах РФ прошли митинги с требованием освободить из сизо Алексея Навального. По прогнозам на улицы должны были выйти сотни тысяч, если не миллионы возмущённых россиян. Однако масштабы событий оказались более скромными. Тем не менее, это была «движуха», какой в России давно не наблюдалось. Теперь вот многие прогрессивные казахстанцы ставят соседей в пример. Пишут «Эх, нам бы так!» и «Когда уже в Казахстане появится свой Навальный?». Между тем, сам Алексей Анатольевич, вокруг которого сыр-бор – очень странное явление российской политической жизни. И чем больше о нём узнаёшь, тем загадочнее это явление выглядит.

У меня было достаточно личного журналистского опыта, чтобы убедиться: тот славный парень, которого вы знаете по роликам в ютубе и постам в фейсбуке, имеет мало отношения к настоящему, не медийному Навальному. Например, потому, что настоящий Навальный – феноменальное трепло. Он легко даёт слово и непринуждённо забирает его обратно. Помню, ещё на заре всенародной известности Алексей предложил читателям своего блога выбрать самый впечатляющий пример коррупции и начать бомбардировку только что открытой онлайн-приёмной президента РФ заявлениями с требованием разобраться с предоставленными фактами. Если заявлений наберётся больше двадцати, то я не брошу это дело и займусь обжалованием ответов и всякой прочей работой – твёрдо пообещал Навальный.

Алексей Навальный. (Фото: Russian Look)

Коррупционный сюжет выбрали отличный: воровство при строительстве московских дорог. Заявлений от людей, согласившихся указать свои данные (анонимки президент не принимает) набралось почти 300. И что же? Прошел месяц, потом другой и третий. Некоторых заявителей тягали в полицию и требовали давать объяснения. Навальный же как будто забыл про свои обещания. Я написал обо всём заметку для российского портала «Свободная пресса». Сказал, что Навальный, похоже, «слил». Алексей зашёл ко мне в «Живой Журнал» и сообщил, что я тороплюсь с выводами. Пообещал, что сходит в отпуск, а потом займется этим делом как следует. Через месяц я спросил в ЖЖ – что там с нашей историей? Навальный в ответ удалил свои прежние комментарии. Напоминания других моих московских коллег тоже на него не подействовали. Так и ушла эта история в песок. Почему? С Навальным «договорились»? Не знаю. Можно только гадать.

Широко известная битва Алексея Анатольевича с распилами в сфере госзакупок тоже приносила довольно странные результаты. На старте он собрал приличные деньги со своих сторонников и других неравнодушных людей. Нанял четырёх юристов, назначил им зарплаты по две тысячи долларов в месяц. Пообещал, что будет отчитываться за каждую копейку. Прошло около года, и выяснилось, что юристы навальновского «РосПила» за это время подготовили и направили в федеральную антимонопольную службу 76 жалоб. И всё. Вокруг этой цифры началась жаркая схватка. Одни люди говорили, что 76 жалоб – очень много: попробуйте составить хоть одно заявление в ФАС и добиться, чтобы его приняли. Другие с сомнением отвечали, что, наверное, по две жалобы на юриста в месяц всё-таки маловато.

Я как раз в то время регулярно комментировал для журнала «Московские торги» результаты рассмотрения антимонопольной службой заявлений и жалоб в сфере госзакупок и был, что называется, в теме. Так что дал справку: только московское управление ФАС разбирает в неделю 60-80 жалоб. Подготовка одной жалобы редко занимает у заявителя больше одного дня. А когда жалобы однотипные (в случае с «РосПилом» полтора десятка обращений в ФАС касались одинаковых нарушений при проведении тендеров на заключение контрактов по уборке снега в разных районах Москвы) – то хватает и 20 минут. В текст «старой» жалобы просто вписываются данные новой организации и новые суммы контрактов. То есть каждый из юристов «РосПила» напряженно трудился на этой ниве не более двух дней в месяц. В остальное время можно было играть в тетрис, вышивать крестиком или заниматься другими делами. Радуясь, что хороший парень Лёша Навальный нашёл тебе синекуру на две штуки баксов.

С тех пор количество подобных историй умножилось. Чего, например, стоит одно только «дело Александрины Маркво». Когда оказалось, что ближайшие соратники главного разоблачителя коррупции в госзакупках не только активно участвуют в этих самых закупках, но и так же активно жульничают. Путинская пропаганда хорошо отоспалась на «деле Маркво». А для команды Навального данная неприятная тема просто не существовала. Её никак не комментировали. Расчёт был на то, что сторонники великого непогрешимого Алексея Анатольевича в любом случае не поверят врагам. И что у этих сторонников короткая оперативная память, как у курицы. Надо сказать, расчёты вполне оправдались.

Вообще, «навальнисты» по моим многолетним наблюдениям представляют собой скорее секту, чем политическое движение. Если вдруг вы заходили в комментарии под постами их гуру в фейсбуке, то, я думаю, не могли не поразиться злобной нетерпимости, с какой встречает его паства любое иное мнение и неудобные вопросы.

Но это не исчерпывает всей картины. Существует такая загадочная тема, как неуязвимость Алексея Анатольевича Навального. Его сначала судят и дают пять лет колонии, а на следующий день отпускают. Затем Навальный, находясь под подпиской о невыезде, летал по всей России и формировал региональные штабы. Что за этим стояло? Игра кремлёвских башен? А может Навальный агент западных спецслужб? Версии высказываются самые разные. Скорее всего, тут комбинация нескольких обстоятельств. Навальный, я думаю, всё-таки «самоигральная» фигура, человек с огромными политическими амбициями. Наверное, он пытается использовать в своих целях и Запад, и «кремлёвских». А те и другие по полной программе используют самого Навального.

До какой степени используют? Нет ли скрытой интриги и в сегодняшних событиях, когда наш «главный борец с коррупцией» покатил бочку на самого Путина? Может, кремлёвские опять таким образом стравливают пар народного недовольства? Не дают созреть более серьёзным поводам для массового протеста, не позволяют более серьёзным лидерам проявить себя. Ведь понятно, что для многих взрослых разумных россиян Навальный точно не лидер. Однако история с путинским дворцом слишком забористая. Не верится мне, что Путин мог дать соответствующую санкцию. Фильм про дворец на сегодня набрал более 80 миллионов просмотров. Даже если это с накрутками, всё равно впечатляет. В российском телевизоре данную тему в основном игнорируют – точно так же, как Навальный игнорирует неудобные ему вопросы – а в соцсетях кремлёвские пропагандисты проводят линию «Ну и что же здесь такого?». Мол, российские миллиардеры сбросились и построили дворец. А в других странах миллиардеры не строят дворцов? Возможно, этот дворец действительно подарен Путину. Хотя, вы видели документы, подтверждающие, что он собственник дворца? Нет? Тогда с юридической стороны не должно быть претензий. Вы же за правовое государство?

Аргументы так себе, но других нет. И, как не рассуждай, эта история оставляет гадкое чувство. Когда Владимир Владимирович в очередной раз появится на экране и с хорошо тренированной болью в голосе станет рассказывать, что всем нам сейчас непросто живётся, у российского обывателя непременно возникнет перед мысленным взором спальня в 220 метров с античными колоннами и подземный хоккейный стадион. Да, Путин вырос в коммуналке с крысами, а ваш Назарбаев вырос в сельском домике без удобств, поэтому варварская азиатская роскошь, которой они себя окружают, это, наверное, компенсация. Вот так всё просто и даже примитивно. Но что из этого следует? Надо снести «азиатского» Путина и посадить на его место прохиндея Навального?

Так или иначе, мне не верится, что в Кремле санкционировали расследование про дворец. Поэтому интрига остаётся. «Третье лицо» Алексея Навального по-прежнему скрыто полумаской. При этом нельзя не признать, что в этих играх Навальный сильно рискует. Сразу несколько игроков заинтересованы в том, чтобы качнуть ситуацию в России через устранение «главного противника режима». Есть, в конце концов, и брутальные «пехотинцы Путина», которые в 2015 году сдуру застрелили другого яркого оппозиционера, Бориса Немцова. Но сегодня последний человек, кто заинтересован в героической гибели Навального, это Владимир Владимирович Путин. Думаю, по его приказу «борца с путинской тиранией» в эти дни усиленно охраняют от всяких случайностей.

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