Нур-Султан. 26 января. КазТАГ – Снег во вторник ожидается лишь в нескольких областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На северную, центральную и восточную часть республики будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы, сохранится неустойчивый характер погоды – пройдет снег. Местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей, на севере – гололед», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане облачно, временами снег, низовая метель. Днем гололед. Ветер юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -10-12, днем -1-3.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью -9-11, днем -2-4.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью -7-9, днем +3+5.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду гололед. Днем -1-6, ночью -7-12.

В Костанайской области местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду гололед. Днем 0-5, ночью -4-9.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -2-7 (на востоке -10), ночью -10-15 (на востоке -20-25).

В Туркестанской области местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +1+6 (на севере -6-11), ночью -4-9 (на севере -17-22).

В Атырауской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем 0+5 (на севере -3), ночью -1-6 (на севере -9).

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду, метель. Днем -10-15, ночью -17-22.

В Кызылординской области местами туман, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -5-10, ночью -15-20.

В Мангистауской области местами усилится ветер 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей. Днем +3+8 (на севере 0), ночью -3+2 (на севере -8).

В Алматинской области местами ожидается туман, местами ожидается сильный мороз -26. Днем -2-7, ночью -8-13 (на севере -26).

В Жамбылской области местами ожидается туман. Днем -3-8, ночью -10-15.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. Днем 0-5 (на юге +3), ночью -4-9.

В Актюбинской области местами ожидается туман. Днем -2-7, ночью -8-13.

В Павлодарской области тоже местами ожидается туман. Днем -13-18, ночью -22-27.

В Карагандинской области так же местами ожидается туман. Днем -5-10, ночью -13-18 (на востоке -23-28).

«В ближайшие сутки на отдельных реках юго-востока и юга будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.