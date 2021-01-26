Нур-Султан. 26 января. КазТАГ – Казахстан по смертности от коронавируса находится на 97 месте в мире, заявил министр здравоохранения Алексей Цой

«На сегодняшний день в общемировом рейтинге по заболеваемости COVID-19 на 1 млн человек Казахстан находится на 109 месте из 221-го государства. По смертности страна находится на 97 месте, по количеству тестируемых на COVID-19 – на 69 месте, по количеству выздоровевших — на 87 месте, по количеству тяжелых случаев — на 50 месте», — рассказал Цой в ходе расширенного заседания правительства под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева во вторник.

Как уточняется, с начала пандемии в Казахстане зарегистрировано 179 720 больных с положительным результатом COVID-19 и 47 445 случаев с КВИ-. Выздоровело 87% пациентов. Загруженность инфекционных стационаров составляет 31%, реанимационных коек – 19%.

«Министерство ежедневно проводит оценку эпидситуации согласно матрице. На 26 января в красной зоне находятся восемь регионов: Акмолинская, Атырауская, Костанайская, Павлодарская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская области и города Нур-Султан и Алматы. В целом по республике с ноября месяца отмечается подъем заболеваемости КВИ, в декабре месяце по сравнению с ноябрем отмечается рост в 1,2 раза. Тенденция к умеренному росту сохраняется и в январе. Так, в январе уже зарегистрировано 24 247 случаев КВИ. Рост заболеваемости отмечается во всех регионах, за исключением Восточно-Казахстанской области», — сообщил Цой.

Отмечается, что для оказания помощи больным в Казахстане имеется более 74 тыс. врачей, из них профильных специалистов – порядка 28 тыс. Доступность сельского населения к медпомощи обеспечивается за счет имеющихся передвижных медицинских комплексов, в том числе за счет 100 ПМК поставленных в 2020 году. Также, в 2020 году 1167 единиц санитарного автотранспорта поступило в регионы. В инфекционные стационары поставлено более 5 тыс. аппаратов ИВЛ, порядка 43 тыс. коек обеспечены кислородом. Построено 15 инфекционных стационаров, завершен ремонт трех перепрофилированных объектов, строительство одного объекта планируется завершить в феврале месяце.

«Во всех регионах созданы стабилизационные фонды на общую сумму порядка Т17 млрд. На четырех хабах Единого дистрибьютера сформирован двухмесячный возобновляемый запас лекарственных средств по COVID-19, 10 млн масок и 400 тыс. СИЗ. Мощность тестирования увеличилась с 40 тыс. до 100 тыс. исследований в сутки. Таким образом, принятые меры позволяют обеспечить доступ населения к медицинской помощи с учетом текущего роста заболеваемости COVID-19», — подчеркнул министр.

Также сообщается, что в соответствии с поручением президента с 1 февраля планируется старт кампании вакцинации. Вакцинация будет осуществляться поэтапно с учетом поступления вакцины. До конца года планируется вакцинировать прогнозно до 6 млн казахстанцев. На первых этапах вакцинация будет предоставляться работникам «первой линии» борьбы с КВИ (медработники, педагоги и сотрудники силовых структур). В настоящее время завершается работа по подготовке к началу вакцинации.

В целях системного учета разработан электронный паспорт вакцинации. Данные о проведении вакцинации будут вестись в электронном формате в централизованной информационной системе министерства. Кроме того, имеется возможность внесения информации вручную в мобильном приложении m-gov пациентом и медицинским работником в веб приложении.

В заключении Цой остановился на прогнозе развития эпидситуации до конца 2021 года при сохранении действующих ограничительных мер, включая обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции и ожидаемой вакцинации.

«Вероятный пик регистрации случаев возможен уже в конце марта этого года. По оптимистичному сценарию ожидается регистрация до 3 тыс. случаев в сутки, а занятость коечного фонда может достичь 24 тыс. коек. При пессимистичном сценарии, регистрация может достигнуть 9 тыс. случаев в сутки, а занятость коечного фонда — до 45 тысяч коек, что во избежание перегрузки системы здравоохранения возможно потребуется введение жестких карантинных мер», — сообщил глава минздрава.

Цой заметил, что эффект от вакцинации на первом этапе будет ограничен временем необходимым на выработку иммунитета и невозможностью одномоментной вакцинации большого количества населения. В последующем эффект вакцинации будет усиливаться и влиять на стабилизацию эпидситуации в стране.