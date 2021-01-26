Спасти людей от акимов, начиная с Талгарского района, призвала депутат Смирнова

Алматы. 26 января. КазТАГ – Депутат мажилиса Ирина Смирнова поделилась впечатлениями от посещения Талгарского района Алматинской области.

«Съездила на встречу с гражданскими активистами в поселок Панфилово Алматинской области. Талгарского района. Да, того, где опять акима подозревают во взятке и уже отстранили от должности. Того района, где акимчик стрелял в активистку. Потому что она говорит правду. На встречу приехали представители семи сел, которые входят в один сельский округ. А находятся эти населенные пункты в 12 км от Алматы. Что же там увидела? Разбитые дороги. Не ухоженный сквер. Арестованный за взятый кредит клуб, разбитый и заброшенный, когда-то любезно переданный частнику. Тогда он был в отличном состоянии», — написала Смирнова на своей странице в социальной сети.

Она уточнила, что сельскую больницу передали под лечение заболевших коронавирусом, «а всех остальных перенаправили в поликлинику, которую разместили на 100 кв.м, в здании ТОО».

«Учредитель ТОО передал свое здание под временную поликлинику безвозмездно. В это же время районную больницу, сравнительно новую, большую, построенную в 2014 передают в доверительное управление очередному «деятелю». Вместе с тем лабораторию этой больницы отдали этому же благодетелю. Теперь там все платно. И плохо. По словам жителей. Люди не понимают, как можно отдать новую хорошую больницу, которая рентабельна и успешна? За год оказывает услуг на Т7 млрд! Может быть, эти цифры сподвигли кого-то отобрать ее у государства?» — поинтересовалась депутат.

Далее, по ее словам, «рассказ жителей близлежащих сел был вообще из области фильмов ужасов».

«Газоснабжение. Несмотря на то, что труба высокого давления проходит почти по их огородам, провести его в дом – несбыточная мечта. Сумму подрядчик, который пришел от имени газовой компании, определил от Т400-520 тыс. Сельчанам это не под силу. Еще же в доме отопление нужно организовать. Поэтому опять топят, чем придется. Водообеспечение. С водой беда. Ее практически нет. Трубы проложены еще в советское время. Водокачка тоже из тех лет. Дома строятся, садятся на эти же сети. Напора нет. Качества нет. А там, где водообеспечением занялись частники, цена более Т400 за куб. И вода техническая. Что будет дальше с водой, никто не знает. И, конечно, в такой ситуации невозможно держать скот, разводить огороды и сады», — добавила парламентарий.

Говоря об электроснабжении, она отметила, что свет постоянно отключается.

«Рвутся старые провода, падают столбы, постаревшие от времени. Напряжение в сети 160 вольт вместо 220. А цена, как за настоящее электрообеспечение. Интернет медленный. Не поддерживает дистанционное обучение. Школы перегружены. Три смены. Никакой инфраструктуры для детей. Ни спортплощадок, ни детских городков. Ни клубов, ни домов творчества. Недавно президент сказал о необходимости переустройства управления государством. О том, что нужно выбирать акимов. О самоуправлении граждан. Это можно начать с Талгарского района. Как пилот. Спасти людей от акимов. Чиновников. Которые приходят сюда, видимо, только для того, чтобы грабить народ! P.S. Из положительного: оптимистичные люди. У нас получится начать изменения. И еще. В маслихат прошел один наш партиец (член Народной партии Казахстана – КазТАГ)», — заключила Смирнова.