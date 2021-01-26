Осужденному за взятку Джанаханову штраф заменили на реальное лишение свободы

Алматы. 26 января. КазТАГ – Экс-председатель комитета общественного согласия министерства общественного развития РК Кайсар Джанаханов, осужденный за взятку, будет отбывать срок в колонии из-за неуплаты штрафа, сообщает Qmonitor.

«Приговором суда от 11 февраля 2019 года Джанаханов К.К. признан виновным в получении взятки по ст.366 ч.3 п.2,4 УК и осужден к штрафу в размере 33 кратной суммы взятки — Т141 663 610. По ходатайству осужденного суд отсрочил оплату штрафа на пять месяцев, предоставив возможность самостоятельно произвести реализацию имущества и оплатить штраф», — говорится в сообщении во вторник.

Как уточняется, в течение срока отсрочки осужденный оплатил только Т462 273, оставшуюся сумму штрафа Т141 201 337 не оплатил.

«25 августа 2020 года суд №2 района «Байқоңыр» города Нур-Султана по представлению государственного судебного исполнителя заменил осужденному Джанаханову К.К. наказание в виде штрафа на лишение свободы сроком на пять лет шесть месяцев в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Осужденный отбывает наказание в виде лишения свободы», — сообщили Qmonitor.kz в Суде N2 района Байконыр Нур-Султана.

Издание отмечает, что ныне посол РК в Украине Дархан Калетаев называл его одним из опытнейших специалистов в сфере медиа и общественных отношений.

«Кайсар Джанаханов до прихода в министерство общественного развития работал в министерстве информации, в администрации президента, а после возглавлял целый ряд медиа-структур и средств массовой информации. До приглашения на работу в министерство он возглавлял газеты «Литер», «Аргументы и факты». По всем этим кейсам у него отличные рекомендации и репутация. Поэтому по профессиональному уровню у меня к нему никаких претензий не было. Это все в совокупности стало основанием для его приглашения на должность заместителя председателя комитета общественного согласия, а потом и исполняющего обязанности председателя с октября прошлого года. То есть, на момент известных событий он находился на испытательном сроке», — сказал Калетаев.

После задержания Джанаханова ныне депутат мажилиса и член партии «Нур Отан» Айдос Сарым дал положительную характеристику Джанаханову. Он назвал его одним из сильнейших медиа специалистов Казахстана.

«Кайсар Джанаханов один из лучших медиа экспертов, руководителей, которые очень хорошо знают современный рынок, знают куда он движется. Кайсара знаю очень давно и много лет. Мы работали вместе в одном департаменте в свое время, я считаю, что он высочайший профессионал своего дела — один из редких профессионалов и патриотов нашей страны. В этом я убежден», — сказал нынешний депутат.

«Что касается расследования, я думаю, что следствие разберется. В итоге все встанет на свои места, Кайсар сможет себя в полной мере реабилитировать и реализовать как специалиста и как гражданина, и как человека», — заключил Сарым.

В конце 2020 года президент подписал поправки по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции. Поправки предусматривают в том числе исключение возможности условно-досрочного освобождения лиц, совершивших коррупционные преступления.