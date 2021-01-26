Необходимо ускорить запуск Национальной товаропроводящей системы — Токаев

Нур-Султан. 26 января. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости ускорения запуска Национальной товаропроводящей системы, передает корреспондент агентства.

«Важнейшее значение приобрела задача обеспечения продовольственной безопасности. Ее решение невозможно без высокопроизводительного сельского хозяйства и конкурентоспособных перерабатывающих производств. Необходимо ускорить запуск Национальной товаропроводящей системы, включающей в себя строительство 24-х оптово-распределительных центров», — сказал Токаев на расширенном заседании правительства во вторник.

Также он отметил, что около 90% импорта зеленых овощей приходится на Узбекистан. Кроме того, почти вся торговля этой страны с РФ также идет через Казахстан. В этой связи был инициирован проект Международного центра торгово-экономического сотрудничества «Центральная Азия».