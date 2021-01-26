Токаев: При положительном итоге тестирования я привьюсь именно казахстанской вакциной

Нур-Султан. 26 января. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал в случае успешного тестирования отечественного препарата привиться от коронавирусной инфекции (КВИ) именно казахстанской вакциной, передает корреспондент агентства.

«Наиболее действенной и системной мерой для преодоления кризиса является массовая вакцинация. Важно создать все условия для ее качественного проведения. Поручаю правительству совместно с акимами обеспечить полноценную подготовку и приступить к массовой вакцинации с 1 февраля. Надеемся на положительный итог тестирования отечественной вакцины. В этом случае я привьюсь именно казахстанской вакциной», — сказал Токаев на расширенном заседании правительства во вторник.

По его словам, казахстанская система здравоохранения «прошла жесткое испытание на прочность во время пандемии».

«Высветились все системные проблемы отрасли. При этом пострадали другие медицинские службы, что незамедлительно отразилось на здоровье населения. За прошлый год мы потеряли 156 матерей – рост смертности в 2,8 раза. Это не просто сухие цифры статистики, это невосполнимые утраты для 156 семей. Поручаю правительству совместно с акимами регионов и привлечением профессионального сообщества провести инвентаризацию всех организаций здравоохранения», — сказал президент.

Как отметил глава государства, важно обратить внимание на факты отсутствия медикаментов и средств, которые по закону должны выдаваться отдельным категориям граждан бесплатно.

«Зачастую в медучреждениях говорят – их нет, и людям, в том числе из малообеспеченных групп, приходится приобретать их за свой счет. Поручаю правительству совместно с Нацпалатой «Атамекен» в месячный срок проработать вопрос введения QR кодов с информацией об иммунном статусе с целью обеспечения сбалансированного подхода к противоэпидемическим мерам», — добавил Токаев.