Токаев поручил защитить пользователей интернета от ложных обещаний провайдеров

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Нур-Султан. 26 января. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил защитить пользователей интернета от ложных обещаний провайдеров, передает корреспондент агентства.

«Еще одна проблема населения – низкая реальная скорость и надежность интернета. Со стороны операторов связи идет постоянное обновление тарифных планов в сторону увеличения», — сказал Токаев на расширенном заседании правительства во вторник.

При этом, отметил он, «скорость и реальное качество интернет связи остаются далеки от декларируемых».

«Поручаю правительству проработать вопрос защиты прав потребителей в этой сфере и внедрения ответственности за значительное расхождение реальных параметров от заявленных», — сказал Токаев.

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