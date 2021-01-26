Габидулла, который живет под «крышей»

Как один болашаковец продлил исчерпанный кредит доверия благодаря умению дружить

Новость об очередном карьерном зигзаге эпатажного Габидуллы Абдрахимова остается самой обсуждаемой в последние дни. Назначение человека, обвиненного в самом, пожалуй, тяжком для любого чиновника грехе – дискредитации власти – вице-министром, да еще в ключевое с точки зрения общественного имиджа этой власти Министерство культуры и спорта, говорит больше не о самом назначенце, а о Системе, в которой подобное стало возможным.

Габидулла Абдрахимов. (ФОТО: © Sputnik / Владислав Воднев)

Когда летом 2019 года, Абдрахимова после его скандального видеопривета землякам из Лондона «снесли» с поста акима Шымкента, многим показалось, что наступили новые времена – те самые, когда карьера любого чиновника наконец-то будет зависеть не от влиятельности его «крыши», а от конкретных дел и чистоты репутации. В конце концов, есть вещи, которые нельзя прощать даже суперпрофессионалу. И дискредитация власти – одна из таковых. Поэтому многим казалось, что вердикт, вынесенный «зын-акиму» устами тогдашнего главы администрации президента Крымбека Кушербаева («исчерпал кредит доверия») окончательный и обжалованию не подлежит.

Но уже вскоре стало ясно, что выданный властью кредит доверия не страшнее обычного банковского займа: при наличии своих людей в «кредитном комитете» этот «займ» могут элементарно списать. Или, по крайней мере, существенно реструктурировать.

Собственно говоря, подобное в короткой истории казахстанской государственности случалось и раньше, а с некоторыми – не один раз. Достаточно вспомнить сегодняшнего главного банкира страны, чья карьера по идее должна была закончиться еще после скандала с заражением СПИДом при переливании крови младенцев в Шымкенте, в момент которого он как раз возглавлял Минздрав. Но ведь жив курилка: рулит Нацбанком, входит в президентский Высший совет по реформам и считается чуть ли не гуру в финансовой сфере – что, вполне возможно, так и есть.

Впрочем, это дела давно минувших дней, когда профессиональные качества и главное – благоволение с самого верха — на карьерных весах тянули больше, чем практически любой репутационный урон. Хотя, говоря откровенно, после такой трагедии всякий уважающий себя министр здравоохранения в приличной стране должен был застрелиться из огурца…

С тех пор многое, вроде бы, должно измениться. И оно действительно меняется. В смысле, деградирует. Выясняется, что слова об исчерпанном кредите доверия, сказанные не кем-нибудь, а главой администрации президента — а, стало быть, от имени президента — могут быть дезавуированы постановлением… правительства! Именно так г-н Абдрахимов, занимавший до последних дней довольно скромную должность советника премьера, был назначен вице-министром культуры и спорта. И кто же после этого дискредитирует власть — президентскую власть, на минуточку! – больше: хайповщик Абдрахимов или тот, с чьей невидимой миру подачи вчерашний «зын-аким» получил столь дивную возможность перезапустить карьеру?

Ведь отныне никто уже не примет на веру рассуждения о «меритократии», никто не поверит рассказам о самоотверженном служении власти народу – с каких бы высоких трибун они не звучали и как бы не были похожи на правду. Вот так — одним росчерком пера под постановлением правительства вся властная вертикаль «профукала» кредит общественного доверия, который, казалось, вот-вот будет благополучно продлен…

Причем, что-то подсказывает: кресло вице-министра в периферийном культурно-спортивном ведомстве – далеко не последнее в послужном списке «духового парня» Габидуллы. Знаете почему? Потому, что у нашего героя есть одно неоценимое для уважающего себя карьериста качество – он умеет дружить с нужными людьми. Посвященные в таинства отечественной политической кухни прямо связывают очередной взлет Габидуллы Абдрахимова с именем Бауыржана Байбека. Якобы приятельские отношения между ними сложились еще со времен, когда оба стипендиата «Болашака» учились в Германии – первый на менеджера, второй на музыканта-педагога.

Если это правда, то многое становится понятным. Заместитель Елбасы по партийной линии до самого переназначения Аскара Мамина считался одним из главных претендентов на премьерское кресло – в награду за выигранные партией власти выборы. Теперь же, после того, как новое правительство оказалось де-факто старым, Байбеку чрезвычайно важно руками лидера «Нур Отана» завести в кабмин своих людей. К тому же, у Бауыржана Кыдыргалиевича, мягко говоря, непростые отношения с Касым-Жомартом Кемелевичем, что давно уже стало в коридорах власти секретом Полишинеля.

Учитывая то, что президент (а в случае с Абдрахимовым – премьер) по-прежнему вынужден согласовывать почти все кадровые назначения с Библиотекой, оппонентов Токаева можно поздравить с очередной тактической победой. Не исключено, что какое-то время спустя наш герой дорастет, к примеру, до вице-премьера по «социалке» вместо абсолютно бесцветного Ералы Тугжанова, который может отправиться в госсекретари, сменив достигшего пенсионного возраста Крымбека Кушербаева.

Конечно, описанные кадровые пасьянсы выглядят довольно умозрительными. Но трудно не согласиться с политологом Андреем Чеботаревым, расценившим новое назначение Габидуллы Абдрахимова, как проявление «неполной самостоятельности» президента Токаева.

Не приходится сомневаться, что негласные кураторы кабинета Мамина из Библиотеки или из партии власти постараются максимально осложнить отношения Дома правительства с Акордой. И удивительная для многих «реинкарнация» «зын-акима» — только начало этой большой подковерной игры.

От того, кто выйдет из нее победителем, зависит очень многое для имиджа действующей власти. Пока в этом противостоянии верх берут силы, девиз которых – старый слоган из телерекламы «Спрайта»: «Имидж ничто, жажда (власти) все!».

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