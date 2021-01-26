Возобновить работу земельной комиссии в связи с окончанием моратория поручил Токаев

Нур-Султан. 26 января. КазТАГ – Возобновить работу земельной комиссии в связи с окончанием моратория поручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства.

«В этом году прекращается действие моратория на отдельные нормы Земельного кодекса. В связи с этим нужно возобновить работу комиссии по земельным вопросам. Все предложения должны быть рассмотрены должным образом и приняты единогласные решения по ним. Поручаю правительству до ноября обеспечить внесение поправок в Земельный кодекс до ноября», — сказал Токаев на расширенном заседании правительства во вторник.

Отдельно он остановился на теме пастбищ.

«Эти земли (пастбища – КазТАГ), в первую очередь должны быть доступны сельским жителям. Местные акиматы не могут должным образом организовать работы. Поэтому сельские жители страдают, так как не могут найти угодья для выпаса скота. Сельские жители ждут улучшений и импульса для решения вопросов экономики, регионального развития и обеспечения равных прав. По моему поручению разрабатывается национальный проект в области агропромышленного комплекса. Мы должны решить эти вопросы в ближайшие пять лет», — подчеркнул Токаев.

Напомним, 1 сентября 2020 года президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу, напомнил, что 31 декабря 2021 года в Казахстане завершится земельный мораторий, и заверил, что «земля иностранцам продаваться не будет». Однако, по его словам, «правительство должно в полной мере задействовать в экономический оборот сельскохозяйственные земли», привлечение инвестиций в аграрный сектор, по мнению президента, «необходимо как воздух».