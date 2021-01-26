Токаев поручил разработать и внедрить единые учебники истории Казахстана и мира

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Нур-Султан. 26 января. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил разработать и внедрить единые школьные учебники истории Казахстана и мира, передает корреспондент агентства.

«Исторические события и факты должны доводиться до учащихся без искажения. Поэтому поручаю разработать и внедрить единые школьные учебники по «Истории Казахстана» и «Всемирной истории», — сказал Токаев на расширенном заседании правительства во вторник.

Говоря об обещании построить до 2025 года 800 новых школ, он заявил, что «нужно уже сейчас приступить к этой работе».

«Поручаю построить в этом году 200 новых школ», — сказал глава государства.

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