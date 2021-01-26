Токаев запретил создание операторов-монополистов до принятия соответствующего закона

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Нур-Султан. 26 января. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запретил создание операторов-монополистов до принятия соответствующего закона, передает корреспондент агентства.

«Сегодня экономика страны страдает не только от чрезмерного присутствия государства, но и от неконкурентных действий частных монополистов. Где-то это созданные государством единые операторы, где-то – просто частные монополии», — сказал Токаев на расширенном заседании правительства во вторник.

Он поручил Агентству по защите и развитию конкуренции провести анализ целесообразности продолжения деятельности подобных структур.

«Поручаю правительству и Агентству в срок до 1 января 2022 года обеспечить принятие законопроекта, направленного на решение основных проблем, мешающих честной конкуренции. До завершения анализа и принятия закона запрещаю создавать государственных и частных операторов», — сказал Токаев.

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