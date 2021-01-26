Алматы. 26 января. КазТАГ – Согласно исследованию международного сертификационного и классификационного общества DNV GL, в 2021 году нефтегазовые компании увеличат инвестиции в возобновляемые источники энергии, сообщает информационный портал ReNews.

«Согласно новому исследованию DNV GL, в 2021 году в нефтегазовой отрасли ожидается увеличение инвестиций в возобновляемые источники энергии и экологически чистые источники энергии, поскольку компании стремятся к долгосрочным изменениям в своей деятельности», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что рекордные две трети (66%) ведущих специалистов нефтегазовой отрасли сообщают, что их компании активно переходят к неуглеродной энергетике. В 2018 году об этом сообщали только 44% респондентов. Около 57% планируют увеличить инвестиции в возобновляемые источники энергии по сравнению с 44% в прошлом году, половина (48%) планируют увеличить объем инвестиций в зеленый или декарбонизированный газ. Только пятая часть (21%) заявили, что увеличат инвестиции в нефтяные проекты в 2021 году.

По информации издания, специалисты отрасли приходят к мнению о том, что мировой спрос на нефть уже достиг пика или достигнет его в краткосрочной или среднесрочной перспективе.

Как сообщается, исследование основано на опросе более 1 тыс. высокопоставленных специалистов нефтегазовой отрасли и подробных интервью с руководителями отрасли.

Прогноз DNV GL для нефтегазовой отрасли на 2021 год предполагает, что «приоритеты меняются» по мере того, как инвесторы меняют свои оценки риски финансирования нефтегазовых проектов, а правительства и промышленность вкладывают миллиарды в стратегии восстановления экологии после пандемии COVID-19.

По мнению генерального директора DNV GL Реми Эриксена, политика максимального сокращения вредных выбросов может привести к глубокой декарбонизации мировой энергетической системы и изменит направление развития нефтегазовой отрасли.