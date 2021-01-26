Алматы. 26 января. КазТАГ – Более 50 голов зараженного скота погибло в Алматинской области, создана комиссия, сообщает пресс-служа региона.

«На откормочной площадке ТОО «Meat Processing and Service», расположенной в Болексазском сельском округе Кегенского района, содержится 1249 голов крупного рогатого скота. В апреле 2020 года на откормочной площадке было вакцинировано 1 тыс. голов крупного рогатого скота против эмфизематозного карбункула», — говорится в сообщении во вторник.

Как сообщили в областном управлении ветеринарии, в соответствии с Приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 июня 2014 года № 16-07/332 «Об утверждении Правил планирования и проведения ветеринарных мероприятий против особо опасных болезней животных» в эпизоотической единице вакцинация против пастерреллеза не планировалась в связи с благополучной эпизотической ситуацией по пастереллезу.

«Однако 1 января 2021 года заведующему ветеринарного пункта Болеказского сельского округа от руководителя ТОО «Meat Processing and Service» Абдрасилова Б. поступило сообщение о гибели двух голов крупного рогатого скота. С момента поступления сообщения были взяты пробы патологического материала и сданы в Алматинский региональный филиал РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория». В результате исследования были выявлены заболевания: эмфизематозный карбункул и пастереллез», — пишет пресс-служба.

Как уточняется, в связи с этим решением акима Болеказского сельского округа Кегенского района №01 от 11 января 2021 года в ТОО «Meat Processing and Service» был установлен карантин в связи с регистрацией эмфизематозного карбункула, а также решением №2 от 12 января 2021 года введены ограничительные мероприятия в связи с регистрацией пастереллеза.

«В рамках необходимых мер из республиканского фонда ветеринарных препаратов на все поголовье животных выделены вакцины против эмфизематозного карбункула, пастереллеза и дезинфицирующий препарат «Дезол». Оздоровительные мероприятия в неблагополучном очаге проводились РГУ «Республиканский противоэпизоотический отряд» КВКиН МСХ РК», — рассказали в акимате.

Согласно письма директора ТОО «Meat Processing and Service» Смаилова Н. о гибели 53 голов крупного рогатого скота на откормочной площадке, 20 января 2021 года была создана комиссия из числа местных и областных ветеринарных служб. Были отобраны пробы патологического материала и направлены в Алматинский региональный филиал РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория». Все трупы павшего скота были уничтожены в типовом скотомогильнике, расположенном в 2,5 км от ТОО «Meat Processing and Service» на территории Болексазского сельского округа, затем были проведены дезинфекционные мероприятия.

Также сообщается, что в период карантина с 11 января по настоящее время с территории ТОО «Meat Processing and Service» поголовье сельскохозяйственных животных не вывозилось. В целях устранения выявленных недостатков ТОО «Meat Processing and Service» было поручено выполнить все необходимые требования нормативно-правовых актов в области ветеринарии, в том числе предусмотренные статьей 25 Закона РК «О ветеринарии». Карантинные мероприятия продолжаются.

Отмечается, что на сегодняшний день о случаях падежа, одновременного заболевания нескольких животных сообщений от жителей Болексазского сельского района Кегенского района не поступало.