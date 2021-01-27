Алматы вошел в красную зону на один шаг и скоро выйдет из нее, полагает Бекшин

Алматы. 27 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. Алматы вошел в красную зону на один шаг и скоро выйдет из нее, полагает главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

«Пока мы только на шаг вошли в красную зону и, если мы примем меры и со стороны бизнеса, и со стороны физических лиц, мы уже в ближайшее время вернемся в желтую зону. Мы постоянно находимся на границе. Раньше мы находились на границе зеленой и желтой зон, сейчас на границе желтой и красной. Мы только на небольшой шаг вступили в красную зону, но сейчас у нас видна тенденция по снижению заболеваемости», — сказал Бекшин.

По его мнению, «это ненадолго будет наше нахождение в красной зоне и скоро мы вернемся в желтую зону».