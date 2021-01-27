Ранее Казахстан не производил вакцин, кроме противочумных – Бекшин

Алматы. 27 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. KazCOVID-in – первая казахстанская вакцина, ранее Казахстан производил только противочумные вакцины, сообщил главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин.

«Я бы хотел, конечно же, привиться первой казахстанской отечественной вакциной KazCOVID-in. Это естественное стремление. Конечно же, Казахстан ранее, кроме противочумной вакцины не производил вакцины. Это первая казахстанская вакцина», — сказал Бекшин на брифинге в среду.

Бекшин пояснил, что будет прививаться казахстанской вакциной, потому что ему интересно, как она себя поведет.

«Поскольку я занимался с этим институтом раньше и по птичьему гриппу, пандемическому H1N1 еще в 2013 году, мне интересно как поведет себя наша казахстанская вакцина», — пояснил он.

При этом главный санврач Алматы подчеркнул, что «ни на йоту не сомневается» в том, что казахстанская вакцина эффективнее и безопаснее российской.