КНБ РК задержал представителей деструктивного религиозного течения по делу о наркобизнесе

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Атырау. 26 января. КазТАГ – Наркотики изъяты при задержании приверженцев деструктивного религиозного течения в Атырауской области, сообщает пресс-служба комитета национальной безопасности по региону.

«13 января 2021 года департаментом КНБ по Атырауской области во взаимодействии с ДКНБ по Актюбинской области в результате оперативно-розыскных мероприятий задержана группа лиц, причастная к организации канала поставки наркотических средств растительного происхождения», — говорится в сообщении в среду.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.3, п.3 ст. 297 (незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов) УК РК.

Специализированным следственным судом Атырау задержанным санкционирована мера пресечения «содержание под стражей».

Отмечается, что указанные лица являются приверженцами деструктивного религиозного течения.

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Следственные мероприятия продолжаются.

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