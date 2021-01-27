Навальный эксплуатирует ресурс клипового сознания 27.01.2021 12:30 Владислав ЮРИЦЫН За рубежом 156 0 Политолог Максим Казначеев о политической стратегии Алексея Навального Похожие материалы: Навальный арестован на 30 суток по делу, признанному ЕСПЧ политическим и незаконным Жовтис о приостановке работы правозащитных НПО в РК: Могли повлиять Беларусь и Навальный Навальный задержан силовиками в прямом эфире на паспортном контроле в аэропорту Москвы На митингах за Навального в России начались столкновения с полицией Три лица Алексея Навального