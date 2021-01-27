Надо ли присмотреться к «новой валюте» биткоин обычным гражданам?

Интервью 107 0
Читать, если вы относитесь к числу «сумасшедших», кто верит в биткоин

– За последние два месяца стоимость биткоина выросла более чем в два раза: с $18 тыс. до $41 тыс., после чего произошла коррекция и котировки снизились на 25%, до $30 тыс. за монету. Всего за последние 12 месяцев биткоин подорожал более чем на 250%, — говорит Данияр Джумекенов, аналитик Wall Street Invest Partners.

– Наверное, ни один актив в мире не подорожал на столько! Что за фантастические прыжки в высоту?

– Причин подобной динамики несколько. В первую очередь стоит назвать пандемию, а именно – монетарные стимулы, введенные правительствами по всему миру для поддержки экономики. Объем долларовой денежной массы по итогам 2020 года увеличился на 25%, в то время как ФРС планирует поддерживать годовую инфляцию на уровне в 2%.

Конечно, для жителей развивающихся стран подобные цифры кажутся смехотворными, но американцы и европейцы (в ЕЦБ озвучили аналогичные планы) серьезно переживают за свои сбережения.

Мы помним, что в предыдущий раз стоимость биткоина резко увеличилась в 2017 году, но тогда дело было, главным образом, в банальной спекуляции и желании заработать легкие деньги. Сейчас же к спекулятивным настроениям примешались и опасения за свое финансовое благополучие. Биткоин всегда привлекал к себе повышенное внимание критиков текущего устройства финансовой системы, которых в 2020 году стало еще больше.

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Кроме того, за последние несколько лет произошло ощутимое развитие инфраструктуры криптовалютного рынка, что позволило принять участие в инвестициях не только физическим лицам, но и серьезным финансовым компаниям, также обеспокоенным инфляцией. Впрочем, сделаю отступление, такого хайпа, как в 2017 году, сейчас в Казахстане не наблюдается. Возможно, сказывается неудачный опыт взаимодействия с криптовалютой в недавнем прошлом.

Еще один важный драйвер роста цен — халвинг: сокращение вознаграждения майнеров за каждый добытый блок в два раза. Фактически, это означает снижения количества выпускаемых биткоинов (новые монеты появляются примерно раз в 10 минут, когда в блокчейне создается новый блок).

– Данияр, картина, описываемая вами, как будто не имеет ничего общего с нашей действительностью – мы словно находимся в захватывающей компьютерной игре!

– Увы, но это не игра, а наша реальность. Здесь работает базовый закон экономики: растущий спрос в условиях снижающегося предложения способствует росту цен. В предыдущий раз халвинг произошел в мае 2020 года, что в целом совпадает с началом ралли на рынке. На данный момент предпосылки для дальнейшего роста котировок сохраняются, так как мировые центробанки не планируют как-то менять свою монетарную стратегию.

Впрочем, криптовалюты крайне волатильны и перед тем как будет установлен новый рекорд котировки, способны упасть еще ниже.

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Сейчас мы наблюдаем классическую ситуацию на рынке: инвесторы фиксируют прибыль, полученную по биткоину, и вкладывают ее в другие криптовалютные активы, которые продолжают расти вопреки коррекции BTC.

– Хорошо, а если вдруг среди наших читателей найдется пара сумасшедших, готовых инвестировать в биткоин, что им делать?

– Приобретать криптовалюту стоит только на те деньги, которые не жалко потерять, так как движения котировок совершенно непредсказуемы, и держать позиции открытыми, как минимум, несколько лет.

– Вы всерьез предлагаете инвестировать в криптовалюту?

– Вы будете удивлены, но биткоин – это самая совершенная криптовалюта на рынке: экосистема прошла боевое крещение на протяжении многих лет жизни, а улучшением сети занимается огромное количество высококлассных специалистов по всему миру. Биткоин также и единственная по-настоящему децентрализованная валюта: создатели остаются в тени и не оказывают влияния на ее работу. Чего нельзя сказать про другие цифровые активы.

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Ежедневно на рынке появляются новые криптовалюты, но практически все из них пропадают с радаров уже через пару месяцев или же используются для каких-то мошеннических схем.

– Хорошо. Вернемся к нашему вопросу. В чем заключается план действий для «сумасшедших»?

– Удобнее всего, и надежнее, можно так сказать, инвестировать в криптовалюту через крупные торговые площадки, которые успели зарекомендовать себя. Приобретать монеты «с рук» – это крайне опасная затея: случаи кражи денег крайне распространены.

На самом деле, достаточно открыть торговый счет и работать через посредников, как это происходит в случае с «обычными» инвестиционными инструментами. Все равно потратить биткоины на покупки вряд ли получится, как минимум, из-за отсутствия подобных предложений со стороны продавцов в стране.

Биткоин все еще не воспринимается как средство обмена, из-за высоких комиссий и неудобства в использовании: ждать перевода слишком долго в сравнении с классическими пластиковыми картами.

Проблему пытались решить с помощью «второго уровня» Lightning Network, но особого прогресса по части популяризации расчетов в битках достигнуто не было. Да и кто захочет тратить валюту, которая может вырасти в стоимости более чем в два раза за год и, вероятнее всего, продолжит расти дальше по мере увеличения спроса как со стороны физлиц, так и компаний?!

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© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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