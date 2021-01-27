На 1 января 2021 года банки Казахстана рефинансировали менее 27% ипотечных и жилищных займов

Aлматы. 27 января. КазТАГ – В Казахстане банки рефинансировали менее 27% ипотечных и жилищных займов по госпрограмме рефинансирования, заявляет агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

«На 1 января 2021 года дополнительная помощь оказана 1 350 заемщикам, относящимся к категории СУСН (социально уязвимых слоев населения) и тем, у которых единственное жилье находится на балансе банка, на Т11,9 млрд. Для компенсации расходов банков Национальным банком РК выделено Т44,6 млрд», — говорится в информации, распространенной в среду.

Таким образом, банки поддержали пока только около17% ипотечных заемщиков, затратив около четверти – 26,7% от заявленной суммы.

Согласно информации, срок оказания дополнительной помощи ипотечным заемщикам установлен до 1 июля 2021 года. Поддержкой планировалось охватить порядка 8 тыс. заемщиков.

«В сентябре 2020 года правлением Нацбанка утверждены поправки в программу, предусматривающие рефинансирование займов граждан, имеющих одно из пяти видов социально значимых заболеваний, приводящих к нетрудоспособности и лишающих доходов на погашение ипотечного кредита, распространение льгот СУСН на займы, в которых статус СУСН имеют со-заемщик, залогодатель, гарант – близкие родственники заемщика, включение в программу заемщиков, имеющих валютные ипотечные займы в ликвидируемых АО «Банк Астаны» и АО «Qazaq Banki», а также граждан, единственное жилье которых находится на балансе АО «Банк Астаны» и АО «БТА Банк», — отмечается в информации.

АРРФР полагает, что поправки позволят дополнительно охватить порядка 5 тыс. заемщиков.