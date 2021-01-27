Возраст выхода граждан на пенсию нужно снизить до 60 лет, независимо от пола – мажилис

Нур-Султан. 27 января. КазТАГ – Валентина Владимирская. Возраст выхода граждан на пенсию нужно снизить до 60 лет, независимо от пола, заявил депутат мажилиса РК от народной партии Казахстана (НПК) Александр Милютин.

«Главное предложение — пересмотреть возраст выхода граждан на пенсию, который необходимо исчислять, исходя из сложности условий труда. Возрастной порог выхода на пенсию нужно снизить до 60 лет, независимо от пола», — сказал Милютин в депутатском запросе премьер-министру РК на заседании мажилиса в среду.

По его словам, существующая пенсионная система нуждается в коренных преобразованиях. Большинство казахстанцев из-за недостаточной заработной платой не имеют достаточных пенсионных накоплений. Пенсионные взносы в ЕНПФ пошли на снижение. На 1 апреля2020 года они составили Т11,405 трлн, а 1 июня года уменьшились до Т11,378 трлн, то есть сократились на 17 млрд. Поэтому НПК предлагает вернуться к солидарной пенсионной системе.

«Когда стоит вопрос о безработной молодежи, бессмысленно выглядит поэтапное повышение возраста выхода на пенсию», — сказал Милютин.

Минимальная базовая пенсия должна быть равна средней зарплате с ежегодной корректировкой. Право на достойную старость должно подкрепляться не только ежегодной компенсацией с учетом номинальной инфляции, но и индексов роста реальных потребительских цен и заработной платы, добавил Милютин.