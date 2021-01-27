Незаконные задержания и расследования, фальсификации – тысячи фактов признали прокуроры РК

Нур-Султан. 27 января. КазТАГ – Генеральная прокуратура признала многочисленные факты незаконных задержаний, следственных действий, начатых незаконно, и фальсификаций, передает корреспондент агентства.

«Сегодня органы досудебного расследования, занимаясь одновременно раскрытием преступлений, сбором доказательств, их оценкой, принятием процессуальных решений по делу, не уделяют должного внимания вопросам доказывания, на основе которого решается вопрос об уголовной ответственности конкретного лица. Проблемные вопросы доказывания и оперативной нагрузки нередко решаются путем манипуляции со статистикой, фальсификацией доказательств и применением недозволенных методов следствия», — говорится в представленной генеральной прокуратурой концепции к проекту закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения трехзвенной модели с разграничением полномочий и зон ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом».

Генпрокуратура приводит статистические данные за шесть лет: начиная с 2015 года, в рамках досудебного производства необоснованно были задержаны 2197 граждан.

«Почти в три раза (с 209 до 598) возросли нарушения конституционных прав граждан. Прокурорами выявлено более 9 тыс. (9887) фактов незаконного проведения оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий. По-прежнему, превалируют ведомственные показатели (раскрываемость, направление в суд) над соблюдением прав человека: в 2,5 раза возросли жалобы на органы расследования (с 2702 в 2015 году до 6799 в 2020 году). Прокурорами отменено более 100 тыс. (129 635) решений о прерывании сроков расследования и прекращении дел, на дополнительное расследование возвращено почти 7 тыс. (6792) дел, судами более 3 тыс. (3497) дел. Число удовлетворенных прокурорами жалоб увеличилось на 46% (2015 год – 10 905, 2020 год – 15 911), судами в три раза (2015 год – 383, 2020 год – 1076)», — сказано в документе.

Как отмечается в концепции, «неспособность к выявлению и надлежащему расследованию преступлений отдельные сотрудники правоохранительных органов компенсировали фальсификациями и манипуляциями со статистикой».

«В Едином реестре досудебных расследований ежегодно регистрируется 900 случаев превышения, злоупотребления сотрудниками должностных полномочий, фальсификации доказательств и оперативно-розыскных материалов. К уголовной ответственности привлечено более 3 тыс. (3202) сотрудников, из них к коррупционным преступлениям 1,9 тыс. (1893)», — приводит данные генпрокуратура.