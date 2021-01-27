Нур-Султан. 27 января. КазТАГ – На севере и востоке Казахстана в среду ожидаются снег, ветер и метель, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На северную, центральную и восточную часть республики продолжают оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем в этих районах местами пройдет снег. Местами ожидается туман, усиление ветра, на севере и востоке с низовой метелью, на севере и центре РК – гололед», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью небольшой снег. Гололед. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура днем -2-4, ночью -5-7.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем -1-3, ночью -9-11.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +5+7, ночью -4-6.

В Восточно-Казахстанской области снег, местами туман, метель, ветер 15-20 метра в секунду. Днем -1-5, ночью -12-17.

В Актюбинской области без осадков, гололед. Днем -3-8, ночью -5-10.

В Атырауской области без осадков, гололед. Днем 0+5, ночью -2-7.

В Жамбылской области без осадков, туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -1-6, ночью -10-15.

В Северо-Казахстанской области днем без осадков, ночью небольшой снег, туман, гололед, метель, ветер 15-20 метров в секунду. Днем 0-5, ночью -3-8.

В Туркестанской области без осадков, гололед. Днем +2+7, ночью -2-7.

В Кызылординской области без осадков, местами ветер 15-20 метров в секунду. Днем -4-9, ночью -13-18.

В Западно-Казахстанской области без осадков, гололед. Днем -12-17, ночью -4-9.

В Костанайской области без осадков, туман. Днем 0-5, ночью -5-10.

В Карагандинской области днем без осадков, ночью небольшой снег, туман, гололед. Днем -6-11 (на юге -18-23), ночью -2-7 (на юге -10-15).

В Алматинской области без осадков, туман, местами ветер 15-20 метров в секунду. Днем 0-5, ночью -8-13.

В Мангистауской области без осадков. Днем +4+9 (на севере +1), ночью -4+1.

В Павлодарской области днем без осадков, ночью снег, туман, гололед. Днем -7-12, ночью -2-7.

«В ближайшие сутки на отдельных реках юго-востока и юга будут наблюдаться колебания водности», — предупредили синоптики.