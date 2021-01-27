Нур-Султан. 27 января. КазТАГ – Задержан бывший премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев, сообщает «Радио Азаттык».

«Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) задержал бывшего премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева», — говорится в сообщении со ссылкой на источники.

Как отмечается, 26 января Абылгазиев был вызван на допрос в ГКНБ, после которого был задержан.

«Экс-премьера обвиняют в незаконном обогащении. По некоторым данным, на Абылгазиева могло быть возбуждено уголовное дело в связи с последними соглашениями по разработке месторождения Кумтор», — сказано в сообщении.

Абылгазиев занимал пост премьера в 2018-2020 годы и подал в отставку 15 июня 2020 года на фоне скандала с продажей радиочастот.

Ранее в финполе сообщили, что экс-премьер-министру запрещено покидать Кыргызстан, но не уточнили, в рамках какого дела, а позже он был вызван на допрос.