Задержан бывший премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев

Новости 133 0

Нур-Султан. 27 января. КазТАГ – Задержан бывший премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев, сообщает «Радио Азаттык».

«Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) задержал бывшего премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева», — говорится в сообщении со ссылкой на источники.

Как отмечается, 26 января Абылгазиев был вызван на допрос в ГКНБ, после которого был задержан.

«Экс-премьера обвиняют в незаконном обогащении. По некоторым данным, на Абылгазиева могло быть возбуждено уголовное дело в связи с последними соглашениями по разработке месторождения Кумтор», — сказано в сообщении.

Абылгазиев занимал пост премьера в 2018-2020 годы и подал в отставку 15 июня 2020 года на фоне скандала с продажей радиочастот.

Мажилис стал подконтрольным одной элитной группе Мажилис стал подконтрольным одной элитной группе
4925

Ранее в финполе сообщили, что экс-премьер-министру запрещено покидать Кыргызстан, но не уточнили, в рамках какого дела, а позже он был вызван на допрос.

 

Похожие материалы:

  1. Задержан бывший глава спецслужб – экс-кандидат в президенты Кыргызстана Абдиль Сегизбаев
  2. Жапаров выиграл выборы президента Кыргызстана по итогам обработки почти 100% бюллетеней
  3. Бывший главный архитектор Шымкента осужден на 10 лет за присвоение около полумиллиарда тенге
  4. Навальный задержан силовиками в прямом эфире на паспортном контроле в аэропорту Москвы
  5. Бывший сотрудник администрации президента стал акимом Семея