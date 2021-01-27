Наказать сорвавших сроки строительства госпиталя ветеранов в Алматы требуют депутаты

Нур-Султан. 27 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. Привлечь к ответственности лиц, допустивших срыв сроков разработки технической документации по строительству нового госпиталя ветеранов войны в Алматы потребовал депутат мажилиса Арман Кожахметов.

«На протяжении более семи лет мной и моими коллегами поднимается вопрос восстановления республиканского клинического госпиталя ветеранов Великой Отечественной войны в городе Алматы, пострадавшего во время землетрясения 2010 году (…) Более четырех лет решался вопрос сноса и строительства нового строения госпиталя. В 2019 году после многочисленных обращений депутатов были выделены необходимые средства на подготовку проектно-сметной документации строительства верхней части корпуса госпиталя. Разработка проектно-сметной документации должна была быть закончена в июне 2020 года. Однако документация не была разработана строительство госпиталя так и не начато», — сказал Кожахметов, озвучивая депутатский запрос на имя министра здравоохранения РК Алексея Цоя.

При этом депутат подчеркнул, что в стране функционирует только два специализированных госпиталя для инвалидов Великой Отечественной войны в Нурсултане и Алматы с общим фондом 260 коек. После запрета на эксплуатацию госпиталя в Алматы на улице Ладушкина, коечный фонд уменьшился на 90 мест.

«В указанных лечебных заведениях находятся на диспансерном наблюдении и проходят реабилитацию инвалиды и участники Великой Отечественной войны, воины-афганцы, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, семьи погибших военнослужащих, жертвы массовых политических репрессий. В следствие недостаточности мест в указанных лечебных заведениях, ветераны не имеют возможности своевременно пройти необходимое лечение», — отметил Кожахметов.

При этом он потребовал от Цоя сообщить о причинах срыва сроков разработки проектно-сметной документации строительства второго корпуса республиканского клинического госпиталя ветеранов Великой Отечественной войны в Алматы, принять незамедлительные меры по разработке документации строительства корпуса госпиталя и привлечь к ответственности лиц, допустивших срыв сроков разработки технической документации.