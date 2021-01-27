Схемы по обналу и уклонению от налогов создаются коррумпированными чиновниками – мажилис

Нур-Султан. 27 января. КазТАГ – Валентина Владимирская. Схемы по незаконному обналичиванию гигантских сумм и уклонению от налогов нередко создаются коррумпированными чиновниками, заявил депутат мажилиса РК от фракции партии «Ак жол» Азат Перуашев.

«По сообщениям предпринимателей, схемы по незаконному обналичиванию гигантских сумм и уклонению от налогов нередко создаются и навязываются бизнесу самими коррумпированными чиновниками при шантаже и вымогательстве взяток», — сказал Перуашев.

По новой инициативе президента Казахстана создается агентство по борьбе с экономическими преступлениями, цель которого — работа с лже-предприятиями и злостными неплательщиками. В стране уже существует минимум два органа, занимающиеся аналогичными вопросами: агентство по борьбе с коррупцией и служба экономических расследований (СЭР) Минфина, отметил депутат.

По его словам, их действия связаны с давлением на бизнес.

«В прошлом и позапрошлом годах по запросам партии «Ак жол» прекратилось 16 незаконных уголовных дел и приведены к ответственности 150 сотрудников СЭР МФ РК за незаконное нарушение прав предпринимателей», — сказал глава фракции.

Во избежание, теперь уже тройного, давления на бизнес, нужно провести четкое разграничение сферы полномочий указанных госорганов, а также ликвидировать их функции, дублирующие функции вновь создаваемого агентства, потребовал Перуашев.