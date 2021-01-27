Правительству пора компенсировать МСБ половину ФОТ, аренды и коммуналки – мажилис РК

Нур-Султан. 27 января. КазТАГ – Валентина Владимирская. Правительству Казахстана пора начать компенсировать малому и среднему бизнесу (МСБ) половину фонда заработной платы работников, арендных и коммунальных платежей, заявил депутат мажилиса РК от фракции партии «Ак жол» Азат Перуашев.

«Настала необходимость введения мер прямой финансовой поддержки пострадавших, но возобновивших работу МСБ, путем компенсации половины фонда заработной платы работников, 50% арендных и коммунальных платежей», — сказал Перуашев.

По его словам, поддержка в рамках противодействия экономическому кризису, вызванному пандемией COVID-19, нужна прямая, не через банки, не только через субсидирование кредитов и отсрочки налогов.