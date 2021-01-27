Нур-Султан. 27 января. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в четырех областях Казахстана на 28 января, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«28 января в Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду. В Кокшетау 28 января ожидается на дорогах гололедица», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в среду.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«28-29 января в Северо-Казахстанской области ожидается местами туман. Днем 28, сутки 29 января ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днем 28, сутки 29 января ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.

«28 января в Костанайской области местами ожидается туман», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма — 80-85%.

«28-29 января в Карагандинской области местами ожидается туман», — рассказали эксперты.

Синоптики оценили вероятность шторма в 70-75%.