Проблемой нехватки ветврачей в сельской местности обеспокоены мажилисмены

Нур-Султан. 27 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. Проблемой нехватки ветеринарных врачей в сельской местности обеспокоена депутат мажилиса Гульнара Бижанова.

«Практически в каждом ауле Карагандинского региона жители настойчиво поднимают вопрос отсутствия ветеринарных врачей и ветеринарных пунктов на селе. Аналогичные запросы неоднократно направлялись мне на аккаунт Facebook от представителей других регионов. Данная проблема не нова. Сельская ветеринария, которая стоит на передовой линии по борьбе с опасными инфекциями, в результате многочисленных реорганизаций пришла в упадок», — сказала Бижанова, озвучивая депутатский запрос на имя премьер-министра Аскара Мамина в среду.

Она подчеркнула, что недоступность ветеринарной помощи может представлять угрозу и для здоровья людей.

«Периодически в стране происходят вспышки опасных и для человека инфекционных заболеваний. К примеру, летом этого года от вирусного заболевания под названием нодулярный дерматит пало значительное количество КРС. Лошадей в этом году также поражает вирусное заболевание, от которого гниют ноги. А ведь это мясо попасть может и на столы. Каковы будут последствия, можно только догадываться», — сказала она.

Кроме того, депутат отметила, что на развитие собственного дела сельские жители берут кредиты, на которые закупают скот. Если же скот гибнет из-за отсутствия своевременной ветеринарной помощи, фермеры оказываются в долговой кабале.

По ее словам, у ветеринаров на селе нет элементарных условий для работы.

«У ветеринара в настоящее время нет определенного статуса, зарплата низкая, не отвечает фактической трудоемкости, опасности. Нет единых прейскурантов, нет элементарных условий для работы. К примеру, в Карагандинской области по состоянию на начало прошлого года в 90% сельских округов отсутствуют здания ветпунктов с соответствующей инфраструктурой», — сообщила Бижанова.

В связи с этим депутат предложила ввести ветеринарных врачей в перечень гражданских служащих, на уровне акимата в сельских поселковых округах выделить штатные единицы государственных ветеринарных врачей для оказания государственных услуг и рассмотреть вопрос единой нормы нагрузки для ветврачей и единый прейскурант цен для проведения ветеринарных манипуляций.