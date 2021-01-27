80% алматинцев не могут позволить себе ипотеку – Смирнова

Нур-Султан. 27 января. КазТАГ – Бибихан Серикова. 80% алматинцев не могут позволить себе ипотеку, считает депутат мажилиса Ирина Смирнова.

«80% алматинцев не могут позволить себе даже ипотеку. Поэтому люди оседают там, где дешевле. Кстати, надо понимать, что таким образом, граждане самостоятельно решают проблему проживания, снимая в определенной степени нагрузку на государство, а также демонстрируя несовершенство и недоступность государственных программ по обеспечению жильем для многих», — сказала Смирнова на заседании мажилиса в среду.

Она также подняла вопрос внутренней миграции, которая часто становится вынужденной.

По ее словам, люди едут в города или пригороды чаще всего не только на призывы урбанизации, но скорее для того, чтобы найти работу, обеспечить себя и свою семью услугами здравоохранения, образования, повысить качество жизни. Многие из них не имеют достаточных средств, чтобы поселиться в самом городе. Поэтому некоторым приходится жить в пригородах или дачах.

Депутат отметила, что у граждан, проживающих в дачных массивах, садовых товариществах разных регионов страны имеется масса нерешенных проблем.

«Например, в дачном массиве Жомарт Илийского района Алматинской области не предусмотрены пункты полиции, пожарной службы, медпункт или поликлиника. Нет никакой инфраструктуры детства, школ, детских садов, детского городка, центра творчества, спортивных площадок. А строительство и ремонт дорог, сетей электро- и водообеспечения, газоснабжения обеспечивается за счет дополнительных сборов с проживающих. Получается, что живущие на даче без всяких условий граждане дважды платят. Один раз налоги, другой раз – непосредственно на поддержание инфраструктуры дачного массива», — рассказала Смирнова.

Она призвала правительство, не откладывая, приступить к решению указанных проблем.