Суд указал генпрокуратуре на незаконность начатого при Кожамжарове следствия против Шкарупы

Караганда. 27 января. КазТАГ – Казыбекбийский районный суд Караганды счел незаконным досудебное расследование в отношении бывшего вице-министра энергетики Анатолия Шкарупы, начатое в бытность сенатора Кайрата Кожамжарова генеральным прокурором – соответствующее постановление уже вынесено в адрес генпрокуратуры, передает корреспондент агентства.

«Досудебное расследование начато с грубым нарушением закона на основании рапорта без указания суммы причиненного ущерба, приложения подтверждающих документов, тогда как закон запрещает регистрацию таких документов. Отсутствие ущерба исключает объективную сторону состава уголовного правонарушения по пункту 2 части 4 статьи 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК», — пояснили в суде.

Также суд установил, что органом досудебного расследования в обвинительном акте не указан способ совершения преступления, а именно каким образом совершено хищение, путем присвоения или растраты.

«Проведенные по делу экспертизы, якобы подтверждающие сумму причиненного ущерба, признаны недопустимыми доказательствами в виду существенного нарушения порядка их производства, заключения экспертов и специалистов были основаны на недостоверно составленном протоколе осмотра специалистами узлов учёта тепловой энергии. Факт преступного сговора между Е.Набиевым, А.Шкарупа и Қ.Байдалы не нашел своего подтверждения. В ходе досудебного расследования не добыто достаточных и неопровержимых доказательств виновности подсудимых. Проведенные по делу негласные следствия действия доказательств виновности не содержат», — добавили в суде.

Также в суде подчеркнули, что допрошенные по делу свидетели со стороны обвинения прямо или косвенно не подтвердили виновность подсудимых Шкарупы, а также бывшего председателя правления Фонда развития ЖКХ Кайсара Байдалы и директора компании ENERCO Ерлана Набиева.

«За оправданными признано право на реабилитацию. Судом также вынесено частное постановление в адрес генеральной прокуратуры РК на допущенные нарушения норм закона в ходе досудебного расследования», — уточнили в суде.

Напомним, 24 ноября 2018 года стало известно, что вице-министр энергетики РК Анатолий Шкарупа и экс-председатель правления АО «Фонд развития ЖКХ» Қайсар Байдалы арестованы по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных на приобретение и установку приборов учета тепла в Сарани Карагандинской области. Речь шла о сумме в Т215 млн. В ходе «расследования» неоднократно указывалось на то, что бывшего замглавы минэнергии удерживают под стражей с нарушениями действующих норм. Так, 16 ноября 2019 года адвокат Хамида Айткалиева сообщила, что срок содержания Шкарупы под стражей истек, а новая мера пресечения не вынесена. 15 июня 2020 года бывший вице-министр был переведен под домашний арест.

26 января суд оправдал Шкарупу, Байдалы и Набиева ввиду отсутствия состава преступления и недоказанности их вины в тех нарушениях, которые вменяло им следствие. Сам Шкарупа, выступая в суде, указал на то, что генпрокурор, которым на тот момент был Кожамжаров, объявил президенту на заседании Совета безопасности о его причастности к хищению Т215 млн.

«Он (Кожамжаров – КазТАГ) прямо заявил о моей причастности к хищению. По сути, он уже взял на себя обязательство доказать это как факт, тем самым была полностью утрачена объективность расследования. Был изначально обвинительный уклон. Все делалось намеренно, с умыслом нанести мне существенный вред. Есть факты фальсификации доказательств», — подчеркнул Шкарупа.