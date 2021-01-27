Нур-Султан. 27 января. КазТАГ – Во власти северного и южного циклонов окажется Казахстан в ближайшие трое суток, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Если в начале периода отрог антициклона еще сохранит погоду, преимущественно без осадков, практически на всей территории страны, то уже с 29 января на западные регионы начнет оказывать влияние северо-западный циклон, а с 30 января на южные области – южный циклон», — говорится в распространенном в среду прогнозе погоды на 28-30 января.

Указанные циклоны принесут осадки в виде дождя и снега, а также существенное повышение температурного фона.