Бывший главный архитектор Шымкента осужден на 10 лет за присвоение около полумиллиарда тенге

Шымкент. 27 января. КазТАГ – Бывший главный архитектор Шымкента Женис Байымбетов приговорен к 10 годам лишения свободы за присвоение около полумиллиарда тенге, сообщает Vera.kz.

«Байымбетов осужден к наказанию в виде 10 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности», — сообщили в департаменте антикоррупционной службы по Шымкенту.

Байымбетов был задержан в июне 2020 года по подозрению в хищении в группе лиц по предварительному сговору с подрядчиком с февраля по август 2019 года бюджетных средств в особо крупном размере.

«Руководитель управления архитектуры и градостроительства Шымкента Байымбетов и директор ТОО «ИнвестСтройПроект ЛТД» Айтбаев похитили бюджетные средства в сумме Т498 млн при проведении государственного закупа работ по топографической съемке города. Компания должна была провести топографическую съемку подземных и наземных коммуникаций на застроенных территориях города Шымкента с составлением дежурного плана государственного градостроительного масштаба 1:500. Правда, на деле документы получились непригодными для дальнейшего их использования, так как не отображали реальную картину. Через пару месяцев предприниматель обналичил деньги, а экс-чиновник обзавелся земельным участком», — говорится в сообщении.

Как отмечается, участок был оформлен на родственницу архитектора.

«Через некоторое время на этом участке началось строительство. Приговором суда был конфискован этот участок, да и другое имущество, которое суд посчитал приобретенным на средства, добытые преступным путем», — сказано в сообщении.

Бывший главный архитектор признан виновным по нескольким статьям уголовного кодекса РК: «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества» и «Легализация денег и иного имущества, полученных преступным путем». Также осужден и директор ТОО.

«Айтбаев признан виновным по статье «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества» и осужден к наказанию в виде восьми лет лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью на 10 лет, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности», — уточнили в «антикоре».