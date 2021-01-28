Алматы. 28 января. КазТАГ – Боец без правил Куат «номад» Хамитов осужден в Алматы, сообщили в Алмалинском районном суде Алматы.

«В Алмалинском районном суде города Алматы завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении Куата Хамитова, который 14 сентября 2020 г выступил с видеообращением на своей странице в instagram, и призвал граждан Казахстана совершать насилие в отношении людей, проводящих дезинфекцию, избивать их и стрелять по вертолетам из оружия. Данная публикация была распространена в различных социальных сетях», — говорится в сообщении.

При этого отмечается, что подсудимый вину признал полностью и в содеянном раскаялся, имеющиеся доказательства не оспаривал, поэтому дело было рассмотрено в сокращённом порядке.

«Суд признал его виновным по ч.З ст. 272 (призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, либо провокация массовых беспорядков, а равно призывы к насилию над гражданами) УК РК и назначил наказание в виде шести месяцев ограничения свободы с возложением на него обязанностей не менять постоянного места жительства, работы, не выезжать за пределы города в другие местности без уведомления уполномоченного государственного органа, осуществляющего контроль за его поведением по месту жительства», — отмечается в сообщении.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, 14 сентября 2020 года в социальных сетях распространилось видео, в котором Хамитов призывал к расправе над работниками служб, выполняющих дезинфекционные работы, а также стрелять из автоматов по вертолетам, распыляющим, по его утверждению отравляющие вещества. Вечером 14 сентября в департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 272 (призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо провокация массовых беспорядков, а равно призывы к насилию над гражданами) УК РК – боец был доставлен в полицию.

15 сентября официальный представитель министерства внутренних дел Нурдильда Ораз, комментируя обращение Хамитова, назвал его «преступлением и прямым нарушением закона».

Сам же Хамитов назвал «шуткой» свои призывы к расправе над работниками, задействованными в дезинфекции, а также стрельбе по вертолетам, однако позже заявил, что от свои слова обратно не берет, и их смысл остается тем же.