Московский областной суд отклонил апелляцию Алексея Навального и оставил его под стражей

Алматы. 28 января. КазТАГ – Московский областной суд отклонил апелляцию известного оппозиционного лидера и антикоррупционного расследователя Алексея Навального, признав законным решение Химкинского городского суда о взятии оппозиционера под стражу на 30 суток, сообщает «РБК».

«В апелляции адвокаты оппозиционера Вадим Кобзев и Ольга Михайлова указали на необоснованность применения к Навальному статей УПК, которые не имеют отношения к его случаю, а также не предусматривают продление задержания до 30 дней. Суд не дал Навальному конфиденциально пообщаться с защитниками и выработать свою позицию для заседания, нарушив принцип равенства сторон, и не обеспечил гласность процесса, утверждают адвокаты. Есть основания опасаться за жизнь и здоровье Навального в заключении, считает защита. Требования полиции арестовать Навального были незаконны, их внесло в суд ненадлежащее должностное лицо, при этом суд, рассматривая ходатайство, вышел за его рамки и вынес решение, возможности которого закон не предусматривает, заявил Кобзев», — говорится в сообщении в четверг.