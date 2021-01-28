Нур-Султан. 28 января. КазТАГ – Потомок Кенесары хана стал православным священником, сообщил эксперт Института евразийской интеграции Самат Нуртаза.

«Как вы думаете, кем является молодой батюшка на фото? Это иеромонах – отец Серафим. Настоящее имя – Денис Анатольевич Кенесарин. Потомок третьего сына Кенесары хана – султана Ахмета», — написал Нуртаза на своей странице в социальной сети.

Он привел генеалогическое древо: от Ахмета родился Азимхан, от Азимхана – Мадияр, от Мадияра – Анатолий, от Анатолия – Денис (Серафим).

«Кстати, Азимхан Кесенарин является известным деятелем движения «Алаш». Был подвергнут репрессиям в сталинскую эпоху. Когда Азимхан сидел в тюрьме, наверное и не догадывался, что его внука будут звать Анатолий. А ваши внуки и правнуки будут казахами?» — поинтересовался Нуртаза.

Кенесары Касымулы (1802-1847) – последний хан казахского народа. Считается лидером национально-освободительного движения за независимость от Российской Империи.