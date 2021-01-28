Судья не разрешал вызвать скорую подсудимой по делу об участках близ аэропорта Алматы

Талдыкорган. 28 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Талгарском районном суде на процессе по делу о продаже участков вблизи аэропорта Алматы подсудимой Алданиш Нурайым (Нурай) стало плохо, но судья запрещал вызывать ей скорую помощь, сообщила адвокат Рена Керимова.

«27 января в Талгарском районом суде подсудимой Алданиш Нурай стало плохо. О своем состоянии она сообщила судье Мухадиулы и просила вызвать скорую помощь. Судья отказался это сделать и призвал не симулировать и не затягивать процесс. Хотя, за время слушаний, такой инцидент с ней произошел впервые (…) Судья, желая допросить еще трех свидетелей до конца рабочего дня, отказал в просьбе. Тогда Нурай сказала, что ей совсем плохо, и она хочет прилечь, на что судья предложил ей лечь на пол», — сообщила Керимова на своей странице в социальной сети.

Юрист отметила, что не является адвокатом Алданиш, но не смогла остаться равнодушной к данной ситуации. Она уточнила, что в огороженном помещении для подсудимых находится только Алданиш, хотя по делу проходят шестеро подсудимых.

«Необходимо отметить, что в аквариуме она сидит в одиночестве, хотя по делу проходит всего шестеро подсудимых – пять мужчин и она. Видимо ей не хватало воздуха, в проклятом всеми аквариуме всегда душно», — отметила адвокат.

По словам Керимовой, адвокату Азамату Байкенову удалось добиться разрешения судьи вызвать скорую помощь.

«Благодаря настойчивым требованиям ее адвоката Азамата Байкенова ей все же вызвали скорую и увезли в больницу. Адвокат получил замечание», — добавила юрист.

Она опубликовала фото из приемного покоя больницы в Талгаре, где подсудимая провела около четырех часов.

«Как думаете, если бы она действительно симулировала, как предположил суд, скорая повезла бы ее в больницу или оказала помощь на месте? Выписали бы ей огромный список лекарств для лечения в ближайшие дни? Почему, не имея медицинского образования, суд на глаз определил, что это обман, и почему, когда судьи Талгарского суда все вместе заболели короновирусом летом прошлого года, мы не требовали доказательств, а пожелали им скорейшего выздоровления? Нурай в то лето сидела в тюрьме и 1,5 месяца терпеливо ждала, когда они поправят здоровье, чтобы судить ее», — отметила Керимова.

Напомним, Алданиш Нурайым – риелтор, которая проходит фигурантом по делу о продаже участков около аэропорта Алматы. Адвокаты неоднократно заявляли о давлении на Алданиш за то, что она не признает вину. В числе нарушений, на которые указывает ее защита, также то, что ей даже не дали ознакомиться с материалами дела, по которому ее подвергли уголовному преследованию. Ранее на ситуацию вокруг ее уголовного преследования обратили внимание в мажилисе – так, депутат Дания Еспаева, в частности, приводя случай Алданиш в качестве примера, заявила, что арест как меру пресечения в Казахстане используют для психологического давления.