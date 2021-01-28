Алматы. 28 января. КазТАГ – Садыр Жапаров официально вступил в должность президента Кыргызстана, сообщает 24KG.

«В Кыргызской национальной филармонии проходит церемония инаугурации вновь избранного президента Садыра Жапарова. Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова зачитала постановление о том, что Садыр Жапаров победил на досрочных президентских выборах. Избранный президент принес присягу кыргызскому народу. Он отметил, что на посту главы государства перед богом и народом будет править справедливо, защищать права человека и соблюдать нормы Конституции. Глава Центризбиркома вручила Садыру Жапарову удостоверение президента и штандарт. В зале прозвучал Государственный гимн Кыргызской Республики», — говорится в сообщении в четверг.

Напомним, 4 октября в Кыргызстане прошли выборы в парламент, которые многие сочли несправедливыми. В стране начались массовые беспорядки, которые в итоге привели к смене власти в стране – занимавший до выборов пост главы государства Сооронбай Жээнбеков подал в отставку. Пост ИО президента Кыргызстана занял премьер-министр Садыр Жапаров, который до беспорядков отбывал 11-летний срок заключения. В стране ожидаются повторные выборы в Жогорку Кенеш, а 10 января прошли досрочные выборы президента, победу на которых одержал Жапаров.