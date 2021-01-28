«Внешняя политика Казахстана от хана Абулхаира до Назарбаева». «Праздники объединяющие и разъединяющие». «Не смейте обижать учителей, или Почём нынче тарелка супа?». «Или вакцинация, или строгий карантин. Третьего не дано»

Сетевой Казахстан 28 января 2021г.

REALTRIBUNE . RU . Керимсал ЖУБАТКАНОВ, кандидат исторических наук — «Внешняя политика Казахстана от хана Абулхаира до Назарбаева» — В 1993 году, когда была введена национальная валюта, на купюре достоинством 50 тенге был помещен портрет хана младшего жуза Абулхаира, а на купюре достоинством в 100 тенге портрет хана среднего жуза Абылая. Несомненно, что все это было не случайно. В 550-летнюю историю Казахского ханства хан младшего жуза Абулхаир и хан среднего жуза Абылай внесли значительный вклад, а также именно они первыми в истории Казахстана еще в XVIII веке начали проводить многовекторную внешнюю политику, которую сегодня успешно продолжает и реализует наш Елбасы.

QMONITOR.KZ. Мади АЛИМОВ — «Праздники объединяющие и разъединяющие» — Сегодня хотелось бы поговорить о том, какое место в нашей жизни занимают праздники. Причем как старые, советские, так и новоизобретенные. Тем более что не за горами День Советской армии, Международный женский день, День Святого Валентина и некоторые другие праздничные даты, которые так или иначе отмечаются в Казахстане и вокруг которых то и дело возникают достаточно острые дискуссии.

«Послать студентов на возможную бойню – это тоже патриотизм?» — Наверное, уже все успели «налюбоваться» на фотографии, которые запечатлели небезызвестного Кайрата ЗАКИРЬЯНОВА в его собственном рабочем кабинете, заставленном шкурами и чучелами убитых зверей. Теперь президент Казахской академии спорта и туризма пытается оправдаться, но делает это крайне неуклюже, вываливая на свет божий новые дискредитирующие его подробности.

TIME . KZ . Петр СВОИК — «Каким должен быть закон о промышленной политике» — В выступлении перед вновь избранным парламентом президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ опять коснулся закона о промышленной политике. Опять, потому что задаче полного раскрытия промышленного потенциала — так это было сформулировано — посвящена значительная часть сентябрьского президентского послания народу. “Для обеспечения стратегической самодостаточности национальной экономики предстоит в срочном порядке приступить к развитию новых переделов в черной и цветной металлургии, нефтехимии, автомобиле- и машиностроении, производстве стройматериалов, продуктов питания и других секторах. Несмотря на успехи, реализовать весь потенциал внутреннего рынка нам пока не удалось.

«Тендерный балласт» — В Нур-Султане разгорается скандал вокруг двух конкурсов в общей сложности почти на 6,5 миллиарда тенге. Местные власти готовы потратить эти деньги на развитие канализационных сетей, чтобы после сильных дождей улицы главного города страны не превращались в водоемы. Идея похвальная, да и суммы, согласитесь, значительные. Свои заявки на выполнение этих работ подали несколько компаний, после чего две комиссии, одну из которых возглавлял аким Алтай КУЛЬГИНОВ, определили победителей. Однако в департаменте внутреннего государственного аудита с этим решением не согласились и полностью перевернули итоги конкурсов. Этот случай — один из сотни, а может быть, из тысячи аналогичных, когда точку в тендерном споре ставит отдельно взятый сотрудник ДВГА. Какой тогда смысл собирать тендерные комиссии?

«Не смейте обижать учителей, или Почём нынче тарелка супа?» — Поскольку отечественное Министерство образования создало такие условия, когда учителей принуждают выполнять не только свою работу, но и то, чем они заниматься не должны (те же выборы), а любое их откровение об истинном положении дел чревато увольнением, наверное, будет правильным не называть имена тех, кто откликнулся на публикацию. Хотя, если честно, хочется назвать. Поскольку то бедственное положение, в котором сейчас, как, впрочем, и всегда, находятся казахстанские педагоги, возникло не на пустом месте, а потому, что они безропотно делают все, что им велят, и также безропотно терпят неуважительное, мягко говоря, отношение к себе от всех вышестоящих — завучей, директоров, сотрудников городских и районных отделов образования ну и, само собой, Министерства образования и науки. Но я не хочу лишать их работы, даже если их отклики не по велению сердца, а по указке сверху.

KZAIF . KZ . «Сгоняем партейку?» — Журналисты Виктор ВЕРК и Сергей КОЗЛОВ – о внутриполитических процессах, происходящих в республике — Отсутствие в Казахстане свободного политического рынка прямо вытекает из природы нашей власти. А природа эта такова, что не терпит альтернативы. Наша власть полагает возможным самой решать, дозрели ли мы с тобой до многопартийности, выборности акимов и прочих атрибутов нормального политического рынка. Иногда это ставит власть в забавное положение: выборы прошли, и буквально через несколько дней после их завершения вдруг объявляется о необходимости возродить графу «против всех» и снизить на два процента проходной барьер…

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Распродажа недр: покупатели «кидают» Минэнерго?» — В конце декабря прошлого года Министерство энергетики разыграло на торгах 7 нефтеносных участков. Два из них ушли за очень солидную сумму – до нескольких десятков миллиардов тенге каждый. Однако 25 января, в день оплаты, победитель не смог предоставить за них деньги. Почему так произошло и что будет с участками, разбирался корреспондент Azattyq Rýhy.

LITER . KZ . «Врач рассказала, почему казахстанцам не стоит бояться вакцину от коронавируса» — В Казахстане 1 февраля начнется массовая вакцинация населения против коронавируса. Заместитель директора по оперативной работе филиала Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга Манар СМАГУЛ рассказала Liter.kz о нюансах вакцинации и мерах по отношению к тем, кто от нее откажется.

EXPRESS — K . KZ . «Или вакцинация, или строгий карантин. Третьего не дано» — Первый вице-министр здравоохранения Марат ШОРАНОВ рассказал, как будут вакцинировать казахстанцев. И что выбор у них, в сущности, небольшой. Вакцинация – единственный способ остановить пандемию, вернуть учеников в школы, студентов – в лекционные залы, а граждан – на рабочие места, заявил вице-министр. Планируется, что до конца 2021 года будут вакцинированы около 6 млн казахстанцев. В феврале привьют сотрудников инфекционных больниц и скорой помощи, в марте – педагогов и сотрудников правоохранительных органов, в апреле доберутся до студентов, а уж далее – всех оставшихся, по мере поступления вакцины. Вакцинация будет проводиться строго на добровольной основе, свое согласие или несогласие гражданин должен будет подтвердить письменно.

VLAST . KZ . «В Казахстане разработан тест на коронавирус» — Его можно использовать в домашних условиях и получить результат за 15 минут. Болат СУЛТАНКУЛОВ, защитивший степень PhD в Назарбаев Университете, — клеточный биолог, выпускник Ноттингемского университета. Уже 10 лет Болат работает в Казахстане, создавая технологичные био-стартапы, и является со-основателем бизнес-инкубатора Founder Institute. С марта 2020 года Султанкулов работал над созданием тест-системы для быстрой и недорогой диагностики коронавируса. Мы делимся первыми результатами его проекта.

MK — KZ . KZ . «В Казахстане ужесточили наказание для коррупционеров» — Отныне дающих, берущих и посредников будут строго наказывать. Это касается судей и сотрудников правоохранительных органов. Между тем, согласно исследованию, в некоторых регионах Казахстана коррупционная культура настолько укрепилась, что воспринимается естественно и без нее нельзя существовать.

KAPITAL . KZ . «Главные вопросы о передаче пенсионных накоплений в частное управление» — В настоящий момент проект постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка «Об утверждении Правил и сроков передачи пенсионных активов в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем и передачи пенсионных активов от одного управляющего инвестиционным портфелем к другому управляющему инвестиционным портфелем или Национальному Банку Республики Казахстан» и другие проекты НПА по вопросам передачи пенсионных активов в частные управляющие компании находятся на последней стадии согласования.

KURSIV . KZ . «Кто строит Туркестан» — В 2020 году Туркестан получил рекордную сумму инвестиций на строительство – около 566 млрд тенге. Это почти в два раза больше, чем годом ранее. Около половины из этих средств – бюджетные. Другая половина – частные инвестиции, привлеченные благодаря созданию в Туркестане специальных экономических зон (СЭЗ). Участники СЭЗ освобождены от налога на имущество, корпоративного подоходного и земельного налогов. Инвесторы имеют нулевую арендную плату за землю, с них не взимается таможенная пошлина и НДС на импортные товары.

AZATTYQ . ORG . «Хангельды Абжанов: «На переднем плане в новейшей истории — роль Назарбаева, о коррупции никто не говорит»» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ в последнее время не раз говорил о необходимости написать новую академическую историю страны. На заседании правительства 26 января он раскритиковал качество учебников по истории, в которых, по словам президента, «множество разночтений», и поручил «разработать и внедрить» единые школьные пособия по этому предмету. В статье «Независимость превыше всего», опубликованной 5 января, Токаев пишет о «белых пятнах» в истории и говорит о необходимости системных исследований. В интервью Азаттыку историк и бывший директор Института истории и этнологии имени Чокана Валиханова Хангельды АБЖАНОВ отвечает на вопросы о «пробелах» в истории, учебниках и о том, как отражается действительность в исторических трудах.

EHONEWS . KZ . «В желании выслужиться перед спонсорами журналисты Радио Свобода плюют на основополагающий принцип журналистики — объективность» — На сайте казахстанской редакции радио «Свобода» 25 января вышла статья ««Все казахи стали террористами». Боль, страх и прессинг в «лагерях» Синьцзяна», в которой наши коллеги сообщают читателю о том, что все без исключения казахи в Китае подвергаются репрессиям и гонениям… Мы возмущены тем, что коллеги из редакции «Азаттык» не просто явно преувеличивают, а создают из тематики преследования фантастическую картину и явно нарушают главный принцип журналистики — объективность.

KAZVEDOMOSTI . KZ . Алтай КАРПЫКОВ – «TDFA – аграрная «тоталитарная секта»?» — «Архитекторы будущего» из компании TDFA продвигают какого-то Франкенштейна, собранного из цитат Абая, страшилок о советском периоде, преклонении перед всем канадским, веры в примитивные и вместе с тем эффективные решения трудных производственных, логистических, социальных и правовых задач. Пока в сухом остатке от деятельности «архитекторов» – помимо урожайности 15-20 ц с га на пилотных участках – мы имеем натянутые отношения… с канадцами. Официальная Оттава озабочена тем, что люди из TDFA создают карго-культ канадской пшеницы, а такие вещи в реалиях третьего тысячелетия запросто могут навредить имиджу любой вменяемой страны.

CARAVAN . KZ . «Как районные власти спасают свою репутацию» — Неделю назад “КАРАВАН” писал о Беларанском сельском округе Аральского района Кызылординской области (см.: “Кругом разруха: фото акимата сельского округа шокировало казахстанцев”, “КАРАВАН” от 21 января 2021 г.). В акимате Аральского района, как оказалось, нашу газету читают, и за постами в соцсетях следят, и разруху видят, и вслед за статьей о Беларанском округе, а также обсуждением проблем в Сети в районном акимате поспешили рассказать, что будет сделано для того, чтобы проблемы, которые поднимают люди села Куланды, ликвидировать.

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