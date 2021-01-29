7,5 тыс. коррупционных лазеек нашли за год независимые эксперты в документах чиновников РК

Нур-Султан. 29 января. КазТАГ – 7,5 тыс. коррупционных лазеек нашли за год независимые эксперты в документах чиновников Казахстана, сообщает антикоррупционная служба.

«Антикоррупционную экспертизу в новом формате прошли более 3,5 тыс. проектов НПА (нормативно-правовых актов). При этом силами независимых экспертов в них выявлено более 7,5 тыс. коррупционных лазеек», — сказал председатель агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев на заседании коллегии ведомства в пятницу.

По его мнению, «необходимо прекратить практику использования двойного толкования норм, позволяющих чиновникам принимать решения на свое усмотрение.

«Размытые и дискреционные формулировки, порождающие правовые коллизии, должны уйти в прошлое. Со своей стороны, мы будем последовательно повышать эффективность экспертизы, в том числе за счет внедрения искусственного интеллекта», — заверил глава антикора.