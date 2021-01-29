Нур-Султан. 29 января. КазТАГ – Народный артист Сабит Оразбаев стал кавалером ордена «Барыс» I степени, сообщает пресс-служба Акорды.

«Государственный секретарь Республики Казахстан Крымбек Кушербаев торжественно вручил орден «Барыс» I степени народному артисту Казахстана, лауреату Государственной премии актеру Казахского государственного академического драматического театра имени М. Ауэзова Сабиту Оразбаеву. Эта высокая награда известному актеру присуждена указом президента Республики Казахстан за особые заслуги в развитии отечественной культуры и сценического искусства, плодотворную актерскую деятельность», — говорится в сообщении в пятницу.

В Акорде Оразбаева поздравили с 85-летием и отметили его вклад в культуру.

«Сабит Оразбаев – талантливый актер, посвятивший свою жизнь театральной сцене. За полвека своей творческой деятельности он сыграл более 100 драматических ролей в постановках казахской и мировой классики, современной драматургии. Он начал свой творческий путь с комедийного жанра, блистал в спектаклях «Волчонок под шапкой», «Сватья приехала», «Ох, уж эти девушки», им созданы яркие образы в спектаклях «Козы Корпеш – Баян сулу» Г. Мусрепова, «Дядя Ване» А. Чехова и других», — отметили в Акорде.

Также госсекретарь встретился с известным казахстанским каскадером, руководителем каскадерской команды Nomad Stunts Жайдарбеком Кунгужиновым и поздравил его с присуждением премии Taurus Всемирной академии каскадеров (США). Кушербаев отметил, что престижная международная награда – это не только признание высочайшего мастерства каскадеров Казахстана, но и их огромный вклад в продвижение казахстанской культуры и киноискусства в мире.