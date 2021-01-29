8,5 лет заключения дали экс-начальнику колонии, в которой сидит Челах

Костанай. 29 января. КазТАГ – Бывший начальник исправительного учреждения УК 161/3 (колония «Черный беркут») Арман Абилев приговорен к 8,5 года лишения свободы, сообщает «Наш Костанай».

«При назначении наказания судья в качестве смягчающих обстоятельств учла наличие у подсудимого троих малолетних и одного несовершеннолетнего ребенка, а также раскаяние и признание вины. И назначила ему по статье 366 о получении взятки восемь лет шесть месяцев, по статье 287 о незаконном хранении оружия один год 10 месяцев. Путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначила восемь лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии минимальной безопасности», — говорится в сообщении в пятницу.

Кроме того, судья постановила лишить Абилева специального звания подполковника юстиции.

«Абилев признан виновным в получении взятки в размере Т1 млн от от жены осужденного Эдуарда Хана. Взятка гарантировала Хану спокойное пребывание в УК 161/3 и являлась своеобразной мздой за то, что Хан «влез не в свое дело». Конкретно – Хан рассказал своей жене об избиении осужденного Ленкина, родители которого написали заявление в УСБ. Деньги передавались через осужденного Жижко», — сказано в сообщении.

Информация о том, что Абилев подозревается в получении взятки в сумме Т1 млн, появилась в конце августа 2020 года.

В «Черном беркуте» отбывает наказание Владислав Челах, отбывающий пожизненное наказание по делу о массовом убийстве пограничником на посту «Арканкерген».

Напомним, в мае 2012 года на посту «Арканкерген» в Алматинской области были обнаружены убитыми 14 пограничников и местный егерь. Через несколько дней был обнаружен последний – 15-й пограничник «Арканкергена» Владислав Челах, который сознался в массовом убийстве. По версии следствия, Челах сначала расстрелял сослуживцев, а затем дотла сжег казарму.

Челах в декабре 2012 года был признан виновным в совершении тяжкого преступления и приговорен к пожизненному лишению свободы. Апелляционная и кассационная коллегии военного суда Казахстана оставили приговор первой инстанции без изменения. Осужденный обратился к президенту Казахстана с прошением о помиловании. 4 февраля 2014 года надзорная коллегия Верховного суда РК также оставила приговор в силе.

2 февраля 2015 года комитет ООН по правам человека принял к рассмотрению жалобу Челаха. 7 ноября 2017 года жалоба была рассмотрена в комитете и удовлетворена. Было признано, что Казахстан нарушил статью 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, тем самым лишил Челаха права на справедливое и беспристрастное судебное разбирательство.

В январе 2019 года сообщалось, что в Верховном суде не исключают возможности пересмотра дела по Челаху.