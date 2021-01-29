Алматы. 29 января. КазТАГ – Срок действия предельно допустимой цены на сахар решили продлить в Алматы, сообщает пресс-служба акима города.

«Акиматом Алматы, учитывая экономическую и социальную целесообразность, на основании рекомендаций городской комиссии по сдерживанию цен, принято решение продлить срок действия предельно допустимой розничной цены на сахар-песок в размере Т254/кг с 30 до 90 календарных дней», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Соответствующее постановление вступает в силу с 30 января.

«Контроль за соблюдением цен будет осуществляться специалистами управления предпринимательства и инвестиций города Алматы совместно с районными акиматами. Нарушение влечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере от 100 МРП (Т291 700) до 200 МРП (Т583 400) при совершении указанных действий в течение года повторно», — сказано в сообщении.

Предельную цену на сахар в Алматы ввели с 30 декабря 2020 года.

«Данные меры проводятся с целью стабилизации стоимости продукции на рынке и недопущения необоснованного завышения цен реализаторами», — пояснили в акимате.